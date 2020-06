Rey Felipe.- Polígono Sur recibe a los Reyes entre 'vivas' y protestas en visita con poco público y muchos contrastes

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) –

La poca afluencia de público y el exceso de calor en las calles desde primeras horas de la mañana han marcado la visita de los Reyes de España al Polígono Sur de Sevilla, que ha consistido en un encuentro con administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales en el centro cívico Esqueleto y una visita a la sede de la Fundación Don Bosco, todo ello enmarcado en la tercera etapa de la gira autonómica iniciada por Don Felipe y doña Leticia tras levantarse el estado de alarma por la Covid-19.

Pocos minutos antes de las 11 horas, los Reyes han llegado al centro cívico, donde les esperaban, entre otros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. En ese foro, a través del Comisionado del Polígono Sur, entidades vecinales y fundaciones, han conocido el trabajo realizado por la comisión de emergencia social durante la pandemia del coronavirus.

Un reducido grupo de vecinos que esperaba junto al edificio municipal desde las 9,30 horas –era mayor el colectivo conformado por periodistas gráficos– tenía como objetivo "visibilizar" algunos de los problemas más importantes que vive el barrio. "Estamos sufriendo continuos cortes de luz por las plantaciones de marihuana ilegales que hay en muchas viviendas. La semana pasada, mi hija tuvo que tirar toda la compra del economato porque estuvo dos días sin suministro eléctrico", lamentaban algunos vecinos.

"Ahora vienen, con sus coches de lujo, y verán esta zona, pero la verdadera realidad del barrio no está aquí. Deberían ir más allá –barriada Martínez Montañés– y comprobarlo", criticaba una vecina. Otra mujer, que tenía pensado acudir este lunes a los servicios sociales para solicitar información sobre prestaciones económicas, se encontró "por sopresa" con el amplio despliegue policial y todo acotado. "Llevo 27 años en el barrio y vivo con mis dos hijos y una nuera, todos en el paro, en un piso pequeño de dos habitaciones. A mí todo lo que se ha montadoa no me interesa lo más mínimo, sino la ayuda que puedan darme".

El alcalde de Sevilla se acercó hasta este grupo de vecinos para escuchar sus demandas y, en declaraciones a la prensa, desvelaba que le habían pedido trasladar en ese encuentro los problemas del barrio. "Esta zona tiene carencias, lo sabemos, y también que hacen falta inversiones fuertes".

A la llegada de los Reyes, varios vecinos mostraban mensajes de protesta del tipo "Más trabajo y menos caridad" o "Nosotros también somos Sevilla", entre otros, con los que querían expresar la situación "de total abandono" que vive el barrio. A varios metros y fuera del cordón policial, varias decenas de personas protestaban con banderas repúblicanas por la presencia de los Reyes.

FUNDACIÓN DON BOSCO La comitiva se ha desplazado en sus vehículos oficiales al centro social Don Bosco, en la calle Padre José Sebastián Bandarán, donde se han encontrado con más público, algo más de un centenar, y ausencia de críticas. Los Reyes, tras bajarse del vehículo, han saludado a los vecinos que, a pleno sol, aplaudían y aguardaban de forma estoica tras las vallas de seguridad instaladas frente a la sede de la fundación.

"Hemos querido que sus Majestades conozcan un itinerario modelo que muchos jóvenes del barrio siguen como camino a su inserción sociolaboral", ha señalado el director territorial de la Fundación Don Bosco para Sevilla y Extremura, Antonio José Mengual, tras concluir la visita de los Reyes.

Con la Escuela Prelaboral se atiende a jóvenes que han abandonado la educación reglada y que aún no cuentan con la capacitación o edad para insertarse en el mercado laboral. "Aquí los jóvenes adquieren conocimientos básicos de electricidad, carpintería o fontanería, pero, lo más importante, es que descubran que a pesar de llevar a sus espaldas historias de fracaso escolar, son capaces de alcanzar sus sueños de futuro que pueden estar en el retorno educativo o la inserción laboral", ha descrito Carlos, educador de la escuela.

La segunda de las paradas en el citado centro social puso su foco en un grupo de jóvenes que participan de una acción formativa de hostelería. "Nuestro itinerario trabaja empoderando a los jóvenes, capacitándolos y haciéndoles conscientes de sus posibilidades. Su éxito está en centrarse en la persona e ir de la mano del mundo empresarial" ha indicado Mengual.

La visita ha concluido con la "joya de la corona": Occhiena, central de moda ética. Se trata de una empresa social de la Fundación Don Bosco que trabaja para la incorporación de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, a los procesos de producción con la creación de empleo y sensibilizando a profesionales y empresas a trabajar dentro de los parámetros de la moda ética.

Este momento posibilitó la entrega de unas mascarillas sanitarias personalizadas con el escudo de la Casa de su Majestad el Rey confeccionadas desde las instalaciones de la entidad. Allí estuvieron Moise y Blaise, jóvenes inmigrantes de los Pisos de Autonomía de la fundación, que desde que comenzó la pandemia realizan como voluntarios mascarillas que son repartidas entre las entidades sociales del barrio.