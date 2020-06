Salud.-Un estudio internacional descubre tres posibles nuevos objetivos para tratar la epilepsia

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Un importante estudio internacional ha descubierto tres moléculas que tienen el potencial de convertirse en nuevos medicamentos para tratar la epilepsia. Estos hallazgos, que publica la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' son un paso importante hacia el descubrimiento de nuevos medicamentos para las personas con epilepsia cuyas convulsiones no pueden controlarse con los tratamientos actuales.

El estudio fue dirigido por investigadores de FutureNeuro, el Centro de Investigación SFI para Enfermedades Neurológicas Crónicas y Raras y la Universidad de Medicina y Ciencias de la Salud RCSI, en Irlanda. Es el resultado de siete años de investigación, con la participación de 35 científicos, con sede en ocho países europeos diferentes, en los campos de la neurociencia, la genética, la informática y la química sintética.

En uno de los proyectos de secuenciación más grandes de este tipo, los investigadores identificaron y midieron niveles de más de mil millones de hebras de microARN, pequeñas moléculas que controlan la actividad genética en el cerebro, para investigar si se modificaron en la epilepsia.

Descubrieron un pequeño conjunto de microARN que siempre estaban elevados en la epilepsia y diseñaron moléculas similares a las drogas, sintetizadas por los químicos del grupo, para atacarlas. Se descubrió que tres de las moléculas sintéticas detienen las convulsiones en las pruebas preclínicas.

Las simulaciones por computadora demostraron cómo los posibles tratamientos influyeron en las redes de moléculas dentro de las células cerebrales al cambiar la respuesta inflamatoria, parte del sistema inmune del cerebro que se cree que contribuye a las convulsiones.

"Nuestro enfoque para el descubrimiento de fármacos nos ha llevado a nuevos tipos de moléculas que pueden ser dirigidas para prevenir las convulsiones con, con suerte, menos efectos secundarios", explica la doctora Cristina Reschke, becaria FutureNeuro Research, profesora honoraria en RCSI y coautora principal.

"Actualmente, la mayoría de los medicamentos utilizados para tratar la epilepsia funcionan bloqueando las señales que usan las células cerebrales para comunicarse –añade–. Esto da como resultado muchos de los efectos secundarios que experimentan las personas con epilepsia".

La epilepsia es una de las enfermedades cerebrales crónicas más comunes, que afecta a 65 millones de personas en todo el mundo. Las personas con epilepsia son propensas a sufrir convulsiones repetidas, pero en la mayoría de los pacientes pueden controlarse bien. Hay más de 20 medicamentos disponibles para prevenir las convulsiones en personas con epilepsia, pero el progreso se ha ralentizado en los últimos años y los nuevos tratamientos ofrecen pocos beneficios sobre los que han existido durante décadas.

"Al caracterizar y apuntar a una clase completamente nueva de moléculas en la epilepsia, esperamos desarrollar estrategias de tratamiento novedosas e innovadoras para la epilepsia del lóbulo temporal –explica el doctor Gareth Morris, becario de acciones Marie Sklodowska-Curie en FutureNeuro y coautor principal del artículo–. Este es un paso importante más cerca de satisfacer las necesidades clínicas urgentes e insatisfechas para un tercio de las personas cuyas convulsiones son resistentes a los medicamentos disponibles actualmente".

El autor principal del estudio, el profesor David Henshall, director de FutureNeuro y profesor de fisiología molecular y neurociencia en RCSI, destaca que "el proyecto es un gran ejemplo de ciencia de equipo, donde grupos con diferentes áreas de especialización se combinan para crear soluciones innovadoras que mantienen a las personas con la epilepsia como foco central".

"Los descubrimientos aquí pueden ser solo la punta del iceberg para nuevas estrategias en el tratamiento de la epilepsia –asegura–. Estoy optimista de que esto se pueda traducir a la práctica clínica".