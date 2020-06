Sismo de 4.4 en Guerrero se percibe en la CDMX

Un sismo de magnitud 4.4 en Tlapa, Guerrero, se registró la noche de este lunes y pudo percibirse en algunas zonas de la Ciudad de México de manera leve.

El Sistema de alertas sísmicas indicó que no se activaron los altavoces debido a que la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos

#Sismo detectado el 29-jun-20 a las 23:06:06 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Límite #Puebla–#Guerrero a 15 km al SO de #Chiautla, Puebla #TenemosSismo

— AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) June 30, 2020