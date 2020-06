Alertan sobre nueva cepa de gripe porcina capaz de contagiar a humanos

En medio de la pandemia por el Covid-19, científicos en China alertan sobre el nacimiento de una nueva cepa de gripe porcina, la cual recientemente fue identificada en aquel país y la cual se transmitiría fácilmente a humanos, por lo cual existe un riesgo de que provoque una nueva pandemia.

Esta gripe porcina fue identificada tras un estudio realizado por el científico Lui Jinhua, quien trabaja para la Universidad de Agricultura de China y fue evidenciada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of The United States of America (PNAS).

Los estudios revelaron que tras analizar las vías respiratorias de cerdos en 10 provincias chinas entre 2011 y 2018, se encontraron 179 virus diferentes de esta gripe, la cual sería de fácil transmisión a humanos.

El virus que más alarmó a los científicos es el que bautizaron como G4, ya que es una mutación del H1N1 que generó la pandemia de 2009, pues es altamente infeccioso y causaría síntomas graves.

Este virus fue analizado en los laboratorios chinos con una serie de experimentos en hurones, mismos que desarrollaron síntomas como fiebre, por lo que se concluyó la peligrosidad de esta gripe porcina G4.

De acuerdo con los estudios realizados, este virus sería capaz de reproducirse en células humanas, pues análisis sanguíneos revelaron que 10.4% de los trabajadores del sector han sido infectados, pues poseen los anticuerpos para el G4, con lo cual se evidencia la capacidad infecciosa que ha adquirido esta nueva cepa.

LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO

Se perdió en la Central de Abastos, 30 años después se reencuentra con su familia Adán se perdió cuando acompañó a su papá a la CEDA de la Ciudad de México, tenía 6 años