Clausuran 55 comercios de la capital en un solo mes

Durante un mes, la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos ha realizado 55 clausuras a establecimientos no esenciales del municipio de Puebla, de los cuales el 83% ha sido a establecimientos de comida por no respetar el servicio sólo para llevar y el resto a bares, gimnasios o cualquier otro giro no considerado esencial.

El titular de la dependencia, Gustavo Ariza Salvatori informó que se han realizado 272 inspecciones, del 25 de marzo al 20 de junio, en supermercados, gimnasios, moteles, restaurantes y baños públicos para verificar que se cumplan con las medidas sanitarias y restricciones por no ser giros esenciales.

Durante la Comisión de Salud y Grupos Vulnerables del Ayuntamiento, lamentó que en la capital aún hay mucha gente “que no le importa el virus” y siguen realizando torneos deportivos, acudiendo a parques sin cubreboca y haciendo reuniones en espacios privados sin las mínimas medidas sanitarias.

“Lo peor es que salen a la calle a hacer nada, porque si salieran por trabajo, a buscar comida para la casa o alguna actividad esencial no estaríamos en este problema de contagios”, comentó.

El funcionario vio con preocupación que los niños y los adultos siguen saliendo a la calle y no para hacer actividades esenciales, lo cual, dijo, viene a complicar la capacidad hospitalaria en el municipio de Puebla y de seguir así no habrá manera de atender a todos, “muchas personas van a seguir muriendo, este virus ataca a cualquiera por igual”.

Agregó que del 12 de mayo al 20 de junio se realizaron 78 recorridos en colonias, Unidades Habitacionales y Juntas Auxiliares donde insisten en las aglomeraciones y se ha invitado a mantener la sana distancia y el resguardo domiciliarios.

En colonias aparecen en la lista: Villa Posadas, El Alto, Xanenetla, Xonaca, Naciones Unidas, La Paz, Roma, Bugambilias, San Manuel, Tepeyac y Lomas del Marmol, entre otras.

En cuanto a UH se señalan las de: Amalucan, La Rosa, Bosques de San Sebastián, Agua Santa y en Rivera Anaya, entre otras.

Las Juntas Auxiliares con más gente en la calle son: San Felipe Hueyotlipan, La Libertad, Zaragoza, San Pablo Xochumehuacán, San Baltazar Campeche y Totimehuacán.