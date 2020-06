Cultura.- El Dalai Lama publicará un álbum en julio

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Dalai Lama publicará el próximo 6 de julio un disco para celebrar su 85 cumpleaños titulado 'Inner world'. Y tras lanzar 'Compassions' días atrás, ahora publica 'One of my favorite prayers'.

Este tema replica un verso de Shantideva, erudito indio del siglo VIII DC: "Mientras dure el espacio y mientras permanezcan los seres vivos, hasta entonces, que yo también pueda soportar disipar la miseria del mundo".

'Inner world' es una colección de mantras y enseñanzas del líder espiritual tibetano, ahora musicadas para la ocasión por Junelle Kunin, exdiscípula del Dalai Lama y que ejerce como productora.

El álbum lleva un lustro fraguándose y tiene como objetivo recaudar fondos para organizaciones como Social, Emotional and Ethical (SEE) Learning, creada por el líder espiritual junto a la Universidad Emory de Atlanta.