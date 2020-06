Estudio respalda que extinción de dinosaurios fue provocada por meteorito

Un meteorito que impactó contra la Tierra hace 66 millones de años fue la principal causa de la extinción de los dinosaurios, revelaron investigadores en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

En el estudio, realizado por el Imperial College London, mostró cómo fue el asteroide que impactó con la costa de Yucatán y no los volcanes, la causa para desaparición de todas las especies de dinosaurios, excepto las que se convirtieron en aves.

El doctor Alessandro Chiarenza, quien realizó este trabajo en el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Tierra en el Imperial College, de Londres, destacó que han mostrado "que el asteroide causó un impacto en el invierno durante décadas, y que estos efectos ambientales diezmaron los entornos adecuados para dinosaurios en contraste, los efectos de las intensas erupciones volcánicas no fueron lo suficientemente fuertes como para alterar sustancialmente los ecosistemas globales".

"Nuestro estudio confirma, por primera vez cuantitativamente, que la única explicación plausible de la extinción es el impacto del invierno que erradicó los hábitats de dinosaurios en todo el mundo", añadió.

Un fenómeno llamado complejo volcánico sucedió cerca de la India en los volcanes conocidos como traps del Decán y provocó que 830 mil kilómetros cúbicos de lava y gases fueran bombeados y alteraran el clima del planeta, tras el impacto del meteorito.

El coautor principal del estudio, el doctor Alex Farnsworth, de la Universidad de Bristol, explicó como las fluctuaciones climáticas afectaron severamente a los ecosistemas.

"En lugar de usar solo el registro geológico para modelar el efecto sobre el clima que el asteroide o el vulcanismo podrían haber causado en todo el mundo, impulsamos este enfoque un paso adelante, agregando una dimensión ecológica al estudio para revelar cómo estas fluctuaciones climáticas afectaron severamente a los ecosistemas", señaló.

En este sentido, el coautor, doctor Philip Mannion, del University College London, agrega que en este estudio agregaron un enfoque de modelado a los datos geológicos y climáticos clave que muestra el efecto devastador del impacto de los asteroides en los hábitats globales. "Esencialmente, produce una pantalla azul de muerte para los dinosaurios", explica.

Además, el equipo considera que los efectos a largo plazo del episodio de vulcanismo ayudó a restaurar la vida en la Tierra. De acuerdo con el doctor Chiarenza, gracias a estos fenómenos volcánicos sucedidos en la India, algunas especies de plantas y animales lograron la supervivencia y una posterior evolución.