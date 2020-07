Irán.- Pompeo pide al Consejo de Seguridad de la ONU que "haga rendir cuentas" a Irán y prorrogue el embargo de armas

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha pedido este martes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se "haga rendir cuentas" a Irán y se apruebe una prórroga del embargo de armas aplicado al país, que expira en octubre.

"El Consejo (de Seguridad) debe hacer rendir cuentas a Irán, y todos tenemos la oportunidad de hacerlo", ha defendido, antes de asegurar que "Irán está violando el embargo de armas incluso antes de su fecha de expiración".

"Imaginen si la actividad iraní fuera aprobada, autorizada por este grupo, en caso de que se retiraran las restricciones", ha manifestado Pompeo, quien ha resaltado que "Irán lanzó un ataque en enero contra las fuerzas de la coalición en Irak con sus propios misiles avanzados".

Pompeo ha hecho así referencia a los bombardeos iraníes contra bases militares con presencia de tropas estadounidenses en respuesta a la muerte del jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria en un ataque aéreo ejecutado por Estados Unidos en el aeropuerto de Bagdad.

Así, ha resaltado que Irán ha dado apoyo a milicias chiíes iraquíes como Kataib Hezbolá, a la que ha responsabilizado de "decenas de ataques" desde finales de 2019 contra las tropas estadounidenses y la coalición.

"Casi todos los países tienen armas. Las naciones maduras las usan para propósitos defensivos y promover la estabilidad, pero no Irán", ha argüido, al tiempo que ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que "escuche a los países de la región".

"Desde Israel hasta el Golfo (Pérsico), los países de Oriente Próximo, los más expuestos a la depredación de Irán, están hablando con una sola voz: Extiendan el embargo de armas. Este Consejo tiene la responsabilidad de escucharles", ha defendido.

En este sentido, ha criticado el acuerdo nuclear de 2015 –del que Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2018– y ha subrayado que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene "apenas cuatro meses" para actuar antes de la retirada del embargo.

"Esta cámara tiene que elegir. Estar del lado de la paz y la seguridad internacional, como sus fundadores pretendía, o dejar que el embargo de armas a Irán expire, traicionando la misión de la ONU y sus mejores ideales, que todos hemos prometido respetar", ha argumentado.

EL FACTOR DE DESESTABILIZACIÓN

Pompeo ha advertido de que, en caso de que no haya una prórroga, "Irán será libre de comprar aviones rusos que puedan atacar en un radio de 3.000 kilómetros, poniendo ciudades como Riad, Nueva Delhi, Roma y Varsovia a su alcance", así como "mejorar y expandir su flota de submarinos para amenazar aún más la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el mar Arábigo".

"Irán será libre de comprar tecnologías nuevas y avanzadas para sus aliados y socios en todo Oriente Próximo, incluidos Hamás, Hezbolá y los huthis. Irán tendrá una espada de Damocles sobre la estabilidad económica de Oriente Próximo, amenazando a países como Rusia y China, que dependen de precios estables en la energía", ha dicho.

El secretario de Estado estadounidense ha alertado además de que "Irán será libre de convertirse en un vendedor de armas canalla, que entregue armas para alimentar conflictos desde Venezuela a Siria y Afganistán", antes de recalcar que "este consejo no puede esperar simplemente que Irán actúe de buena fe, dado su historial".

"Consideren las aplastantes pruebas que he detallado hoy. Son una fracción de las pruebas disponibles. Si Irán no es una amenaza para la paz que hace necesaria una medida colectiva, no sé lo que es", ha manifestado.

Así, ha defendido que el organismo "debe rechazar la diplomacia de extorsión" ante las advertencias de Irán contra una prórroga del embargo y ha dicho que "dado el historial del régimen iraní de recurrir al terrorismo y la violencia, quizá habría que tomarse en serio estas amenazas".

"Renovar el embargo (de armas) ejercerá más presión sobre Teherán para que empiece a comportarse como un país normal. El mundo necesita que esto ocurra. El sufrido pueblo iraní necesita que esto pase", ha remachado Pompeo.