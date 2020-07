Baloncesto/NBA.- Marc Gasol: "Los jugadores estamos todos por jugar, iremos a muerte"

"El cambio físico no es una petición del equipo, era el momento ideal"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El pívot español de Toronto Raptors Marc Gasol explicó este miércoles que "todos los jugadores" están por la labor de "jugar" el desenlace de la temporada NBA en Orlando, "en cuanto al tema sanitario se refiere", después de un parón por el coronavirus que ha aprovechado para trabajar lo físico.

"El cambio físico ha sido tener el tiempo para hacerlo. Después de unos momentos de frustración durante la temporada, que no conseguíamos coger el ritmo, el parón de la competición me vino bien", dijo en una entrevista con distintos medios por videoconferencia.

Marc explicó el llamativo cambio físico que desveló a través de las redes sociales hace unos días. "Después de una temporada pasada que se alargo mucho por suerte y un verano también ocupado ganando el Mundial, no tuve tiempo, a eso le sumas que durante la temporada NBA había tenido problemas en el isquio. Era el momento ideal para trabajar. Desde que nos informaron de la situación que iba para largo nos pusimos a currar, diseñamos un plan", apuntó.

"El trabajo de este tiempo no ha sido una petición del equipo. Era más una conclusión mía de que las cosas no estaban yendo como a mí me gustaría y cambié la situación", añadió.

El vigente campeón de la NBA con los Raptors explicó que, tras muchas conversaciones, los jugadores aceptaron el regreso de la competición, en una sede única como será el complejo Disney a partir del 30 de julio. "Es diferente, no es como la ACB, tienes que ganar al mismo equipo cuatro veces y eso hace que el equipo que es mejor gana. Desaparece sí el factor pista, también el desgaste de viajes. El equipo que gane es el mejor, eso no hay ninguna duda. El equipo que gane la NBA será el que mejor ha estado esta temporada", dijo.

"Miedo, no, pero sí estás dispuesto a acatar lo que decida el grupo mayoritario de jugadores. Respeto, mucho. Estamos ahora en Florida con el equipo y hay 10.000 nuevos casos al día en este Estado. Estamos en ese proceso de cuarentena, ya en una burbuja. Nos hacen test cada dos días, estamos dando negativo. Para mí lo más difícil es estar alejado de la familia. Somos jugadores pero también eres marido, padre de dos criaturas", añadió.

"Todos dimos el paso de jugar, las formas y todo lo que aceptamos ha ido evolucionando, como el escenario. Si los Raptors hubieran sabido que los casos en Florida aumentarían así no estaríamos aquí. Te tienes que ir adaptando. Los jugadores estamos todos por jugar, en cuanto al tema sanitario se refiere. El tema de justicia racial entendimos todos que la mejor manera de usar nuestra plataforma es jugando. Podemos utilizar nuestro altavoz de una manera positiva para el cambio", confesó.

El internacional español, que apuntó también que viajarán a la burbuja de Orlando entre el 7 y el 9 de julio, se refirió al objetivo de luchar contra el racismo. "El movimiento de justicia racial el equipo tiene una unión de impacto, de generar una concienciación y de lo que podemos hacer para contribuir para una comunidad más tolerante y que no sea racista. Ves a tu alrededor y ves racismo muy a menudo. Liderados por la liga y por los equipos estamos muy unidos. Haremos muchas acciones de levantar la visibilidad que se continúe hablando de esto y lograr cambios a nivel mundial", dijo.

Además, el pívot de los Raptors dejó claro que el objetivo será el anillo. "Volver es una victoria, pero una vez te pones a competir ese gen es lo que te mueve. Tener cerca la opción de ganar un anillo, iremos todos a muerte. La alegría vista en el Baskonia iba más allá del deporte. Nuestra fuerza mental es muy grande, no tenemos excusas, tenemos confianza y pensamos que podemos ganar", explicó, mencionando las imágenes del campeón de la ACB.

Por otro lado, Marc se refirió a su hermano Pau como lo que es, una parte importante de su vida que hace mucho tiempo que no ve. "Me gustaría ver a Pau. La parte de Pau jugador es más secundaria. Hace muchos meses que no veo a mi hermano. Su lesión la sufrí yo y sé los riesgos que tiene, pero hay cosas más importante de si juega en el Barça, en los Lakers o en el Girona", afirmó.

Además, Marc volvió a reconocer su ilusión de retirarse en el Girona vistiendo de corto, fuera en la categoría que fuera, y valoró el fin de la etapa de Pesic en el Barça conocido este mismo miércoles. "Es el deporte profesional. Estamos destinados a cambiar de lugar de trabajo constantemente. Un club como el Barça, cuando no se llegan a los objetivos de final de temporada, son cosas que pasan en todos los equipos constantemente", zanjó.