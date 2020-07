Brasil.- Decotelli renuncia al Ministerio de Educación de Brasil tras desatarse la polémica por falsificar su currículum

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Carlos Alberto Decotelli, que fue elegido la semana pasada por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, como nuevo ministro de Educación, ha rechazado este martes el cargo tras desatarse la polémica ante las presuntas irregularidades e inconsistencias presentes en su currículum.

Si bien el Palacio de Planalto no ha anunciado oficialmente su salida a la espera de encontrar un nuevo candidato, según informaciones del portal de noticias G1, el asesor de Decotelli Paulo Roberto ha confirmado que no ocupará el puesto.

No obstante, Roberto ha indicado que no ha tenido acceso a la carta que el candidato habría entregado a Bolsonaro y ha asegurado que éste está "visiblemente afectado por la situación". El currículum de Decotelli presenta diversas inconsistencias, como la declaración de un doctorado que no llegó a obtener, una denuncia de plagio y un postdoctorado en Alemania que no habría finalizado.

Además, este mismo martes, Brigitte Wolf, de la Universidad de Wuppertal, en Alemania, ha afirmado que Decotelli no recibió apoyo alguno de la empresa Krone para realizar investigaciones posdoctorales, tal y como asegura en los datos presentados a través de la plataforma tecnológica Lattes –que funciona de forma similar a Linkedin pero busca promover la investigación científica–.

Ante estos acontecimientos, el propio Gabinete de Bolsonaro le habría aconsejado renunciar a Decotelli y buscar a otra persona para ocupar el cargo y dirigir el Ministerio. Según fuentes cercanas al asunto, a pesar de que Bolsonaro había mostrado su apoyo al candidato a través de las redes sociales, el mandatario ya consideraba su situación como insostenible.

Asimismo, la ceremonia de jura del cargo como nuevo ministro de Educación había sido pospuesta hasta nuevo aviso en el marco de la polémica.