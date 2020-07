Cultura.- Expediente Warren 3: Obligado por el demonio baraja retrasar su estreno hasta 2021

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Las productoras y distribuidoras siguen adaptando sus calendarios de estrenos a la pandemia de coronavirus. La última película afectada por la crisis es Expediente Warren: Obligado por el demonio, que está barajando retrasar su estreno para, finalmente, aterrizar en los cines en 2021.

Estaba previsto que la película llegara a las salas en septiembre de 2020 pero, tal como asegura Deadline, la cinta no estará lista para entonces y todo indica se lanzará el próximo año. Por el momento Warner Bros. no ha anunciado nueva fecha concreta para el estreno.

La franquicia Expediente Warren comenzó en el año 2013 y desde entonces se ha convertido en una de las más exitosas de Warner Bros. Posteriormente lanzaron Annabelle (2014), Expediente Warren: El caso Enfield (2016), Annabelle: Creation (2017), La monja (2018), La Llorona (2019) y Annabelle vuelve a casa (2019).

En la próxima cinta, ambientada en los años 80, Ed y Lorraine Warren deberán afrontar un nuevo caso que se presenta con un hombre, Arne Cheyne Johnson, acusado de asesinato tras haber sido poseído por un demonio. El filme está dirigido por Michael Chaves y protagonizado una vez más por Vera Farmiga y Patrick Wilson.

Expediente Warren: Obligado por el demonio se suma a la lista de películas que Warner Bros. se ha visto obligado a posponer debido a la pandemia. Tenet de Christopher Nolan, Wonder Woman 1984 y Matrix 4 son las producciones más destacadas que han sufrido retrasos. También han cambiado la fecha de lanzamiento de títulos como Godzilla vs. Kong, Tom & Jerry y The Witches. Por su parte, Disney ha hecho lo propio con esperados largometrajes como Viuda Negra o Mulán.