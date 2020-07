Desconecta.- Sherman Hirsch, el hombre de 89 años, que ha donado plaquetas en más de 700 ocasiones

MADRID, 1 jul. (EDIZIONES)

Sherman Hirsch, un hombre de Nebraska de 89 años, lleva donando plaquetas a la Cruz Roja de su localidad desde la década de 1990. Desde su primera visita, Hirsch ha donado sangre en más de 700 ocasiones.

Su labor comenzó a principios de la década de 1990 cuando fue captado por alguien de la Cruz Roja que le habló sobre la donación de sangre y plaquetas y decidió intentarlo porque vio en ese gesto la oportunidad de ayudar a otras personas, tal y como confesó el hombre en unas declaraciones para Good Morning America.

“I decided this is something I can do to help out other people." https://t.co/Ojs1iSyCme

