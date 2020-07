Ucrania.- La Eurocámara se desmarca de los eurodiputados que acudieron a Crimea y Rusia a observar el referéndum

BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)

El Parlamento Europeo se ha desmarcado este miércoles del viaje realizado por al menos por media docena de eurodiputados a Crimea para realizar tareas de observación del referéndum constitucional, insistiendo en que la Eurocámara no fue invitada por Rusia para realizar la campaña de observación electoral.

Un grupo de europarlamentarios franceses de extrema derecha, encabezados por el exministro Thierry Mariani, se desplazó hasta la península anexionada ilegalmente por Rusia y hasta Moscú alegando labores de observación en la consulta, cuyos resultados preliminares muestran un apoyo mayoritario a las enmiendas que permitirían perpetuarse al presidente, Vladimir Putin.

Jean-Lin Lacapelle, Aurelia Beigneux, Julie Lechanteux, Helene Laporte y Catherine Griset son otros de los eurodiputados de Agrupación Nacional que han viajado a Rusia.

No obstante, en un comunicado, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, David McAllister, ha asegurado que la Eurocámara no ha podido realizar tareas de observación electoral en el referéndum constitucional celebrado estos días en Rusia puesto que no fue invitada por las autoridades nacionales.

"El Parlamento Europeo no ha sido invitado para observar el proceso y, por consiguiente, no comentará ni el referéndum ni su resultado. Ningún miembro individual del Parlamento ha sido mandatado para observar o comentar este proceso electoral", ha criticado el eurodiputado alemán.

Por tanto, cualquier eurodiputado que haya decidido observar el proceso electoral en Rusia o en la península de Crimea lo ha hecho a iniciativa propia y en ningún caso bajo la acción o participación del Parlamento, ha concluido el comunicado.