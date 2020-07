Coronavirus.- El ministro de la Presidencia de Bolivia da positivo por coronavirus

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia de Bolivia, Yerko Núñez, ha dado positivo este jueves por coronavirus, por lo que se encuentra aislado junto a un jefe de la Policía, que también se ha contagiado.

Núñez, que ha asegurado que "gracias a Dios se encuentra estable", ha señalado que como medida de precaución se aislará a todos los funcionarios y altos cargos que han estado en contacto con él, según informaciones del diario 'El Deber'.

"Me encuentro aislado, tal y como establecen los protocolos de bioseguridad, y cumpliendo con la medicación", ha aseverado en una rueda de prensa telemática. Así, ha señalado que ha tenido "mucho cuidado" a la hora de desempeñar su trabajo durante los últimos días.

En este sentido, ha explicado que las personas que han tenido contacto con él "han tenido cuidado, han utilizado mascarilla y han estado desinfectándose". No obstante, ha confirmado que estas personas serán sometidas a pruebas de COVID-19 para descartar que no se hayan infectado", ha aseverado.

Además, ha especificado que esta semana no ha habido reunión del Gabinete, solo coordinación del trabajo mediante videollamada, por lo que la presidenta interina, Jeanine Áñez, no habría corrido el riesgo de contagiarse. "Esta noticia de que nosotros contrajimos el virus no impedirá que sigamos trabajando", ha recalcado.