Portaltic.-Xbox Summer Game Fest permitirá a los jugadores probar más de 60 juegos en desarrollo

MADRID, 2 (Portaltic/EP)

Microsoft ha anunciado que los jugadores de la consola Xbox One tendrán la oportunidad de probar más de 60 demos descargables de juegos en desarrollo en el evento Xbox Summer Game Fest.

En el evento, que se celebrará del 21 al 27 de julio, habrá más de 60 demos disponibles, aunque el gerente de marketing de producto de Xbox, Glenn Gregory, ha afirmado que la lista no está completa y que incluirá entre 75 y 100.

La lista completa será anunciada cuando se vaya acercando la fecha del evento, pero entre los títulos confirmados se encuentran Cris Tales, Destroy All Humans!, Haven, Hellpoint, Skatebird, The Vale: Shadow of the Crown, Raji: An Ancient Epic y Welcome to Elk.

Asimismo, Gregory ha advertido en una publicación de blog que los usuarios deben tener en cuenta que la mayoría de las demos serán representativas del producto final, ya que "continuarán evolucionando y puliéndose a medida que se acerquen al lanzamiento".

Las demos estarán únicamente disponibles durante una semana en Xbox Dashboard, aunque algunos de ellos podrían volver a ser publicados más tarde.

En el blog, Gregory también ha instado a las personas que prueben las demos a que escriban a los desarrolladores a través de las redes sociales o sus páginas web para darles su opinión sobre los juegos.