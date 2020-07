Baloncesto/NBA.- Victor Oladipo renuncia a ir a Orlando y no estará en el reinicio de la NBA

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El escolta de Indiana Pacers Victor Oladipo ha renunciado a participar en el reinicio de la NBA en el Walt Disney World Resort de Orlando a partir del 30 de julio, porque su prioridad es recuperar al cien por cien de la rotura del tendón del cuádriceps de la pierna derecha y "estar totalmente sano para la temporada 2020-2021".

"Realmente quiero jugar, y como competidor y miembro de un equipo esto me destroza. Siento que estoy en un gran lugar respecto a mi rehabilitación y acercándome cada vez más al 100%. Con todas las variables, desde cómo tendría que volver a retomar el ritmo de cinco contra cinco además del riesgo de una lesión que pueda demorar mi recuperación, además del desconocimiento de cómo será la burbuja al 100%, no puedo poner mi mente totalmente cómoda para jugar", señaló a The Athletic.

Por ello, Oladipo, que está terminando el proceso de rehabilitación de la rotura del tendón del cuádriceps de su pierna derecha que sufrió a inicios del 2019, considera que ahora debe ser "inteligente". "Esta decisión no fue fácil, pero realmente creo en continuar en el camino que tengo ahora y estar totalmente sano para la temporada 2020-2021", indicó el jugador de Maryland.

El dos veces All-Star, cuyo contrario termina al finalizar la temporada 2020-21, había jugado 13 partidos en la campaña actual. En ese tiempo, promedió 13,8 puntos, 3,2 rebotes, 3 asistencias y 0,8 robos, con una media de 25,9 minutos y poca efectividad en el tiro: 39% de campo y 30% en triples. Volvió a jugar el 29 de enero y tras tres partidos volvió a la titularidad.

Los Pacers acudirán a Orlando sin Oladipo y sin Jeremy Lamb, que se rompió el ligamento anterior cruzado, el menisco y la rótula de la pierna izquierda a finales de febrero, por lo que Aaron Holiday será previsiblemente el titular, aunque más como base.

La temporada regular de la NBA se reanudará, con 22 equipos, el 30 de julio en el Walt Disney World Resort de Orlando (Florida). La actual campaña se había suspendido el pasado 11 de marzo, después de que el pívot francés de Utah Jazz Rudy Gobert diese positivo por COVID-19 justo antes del partido contra Oklahoma City Thunder.

Los equipos participantes serán Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, Denver Nuggets, Utah Jazz, Miami Heat, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers, Houston Rockets, Indiana Pacers, Dallas Mavericks, Brooklyn Nets, Memphis Grizzlies, Orlando Magic, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Phoenix Suns y Washington Wizards.