Cultura.- Slash: "Estoy centrado en escribir nueva música y grabar guitarras para Guns n' Roses"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Slash declara en una nueva entrevista con Sweetwater que ha estado de lo más ocupado durante estos últimos meses de cuarentena trabajando en el estudio de su propia casa.

"He sido más o menos una persona hogareña, pero he estado yendo y viniendo entre mi estudio en casa y escribiendo y grabando por mi cuenta. He estado tocando con Duff [McKagan, Guns n' Roses bajista] y he estado tocando con Axl [Rose, cantante de Guns n' Roses], y he estado haciendo cosas así, así que hemos estado haciendo algo de trabajo de esa manera", relata.

Y añade, concretando cual es el estado de las cosas respecto al tan esperado nuevo álbum de Guns n' Roses después de su regreso al grupo en 2016 junto a Duff, transcurridos veinte años de su marcha: "No he estado colaborando con artistas extraños y otras cosas. Básicamente estoy centrado en escribir música nueva y grabar demos y grabar cosas de guitarra para Guns y eso".

Admite Slash que la resulta "frustrante" no poder tocar en vivo tanto como acostumbra, ya sea en su proyecto solista o con Guns n' Roses (que aplazaron su gira mundial a 2021 por el coronavirus). "Incluso no sabemos lo que va a pasar el próximo año", apunta, al tiempo que confiesa que la parte positiva ha sido poder pasar más tiempo con sus hijos y sus mascotas.

El hipotético nuevo álbum de Guns n' Roses sería el primero desde 'Chinese democracy' (2008), aunque en ese solo estaba Axl Rose como miembro original. Para encontrar un disco con material inédito y con Slash y Duff hay que retroceder hasta los 'Use your illusion' 1 y 2 de 1991 (en 1993 editaron el de versiones 'The spaguetti incident?').