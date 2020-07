Fútbol.- Miranda: "Ahora lo que necesito es jugar y si es en España, mejor"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El jugador del FC Barcelona Juan Miranda ha reconocido que lo que necesita a sus 20 años es jugar y que, por ello, vería con buenos ojos otra nueva cesión, aunque prefiere jugar en España tras hacerlo esta temporada en la Bundesliga, o bien quedarse en el filial si este asciende a LaLiga SmartBank.

"¿Quién no quiere estar en el primer equipo? Tanto mi familia como yo tenemos claro que, como tengo 20 años, lo que necesito es jugar y si en España, mejor", apuntó en declaraciones a Esports COPE recogidas por Europa Press.

El lateral sevillano, ahora de vacaciones tras terminar su cesión en el Schalke 04, espera saber algo más concreto sobre su futuro en breve. "Nos reuniremos ahora para ver el plan que tenemos tanto mi familia como el Barça para el futuro", apuntó.

Un futuro que le gustaría que pasara por la liga española. "Si el filial sube, lo tendríamos que hablar pero sería una buena opción. Ya he visto cómo es el extranjero, es un juego diferente y creo que a mí lo que me va mejor es el fútbol español", reconoció.

"Los últimos seis o siete partidos he jugado, y muy contento. Al principio me costó, el fútbol alemán es más físico y directo pero al final tuve más minutos. Y en lo no deportivo, he crecido y madurado un poco", comentó sobre su estancia en Gelsenkirchen.