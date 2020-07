Fútbol/Primera.- Crónica del Real Madrid - Getafe, 1-0

El Real Madrid da un paso más hacia el título

Los blancos amplían a cuatro puntos su ventaja sobre el Barça tras vencer al Getafe con sufrimiento

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid no lo pasó bien este jueves pese a su victoria ante el Getafe (1-0) gracias a un gol de Sergio Ramos, infalible desde los once metros, y aprovechó la ocasión para dar un mordisco al título tras ampliar su ventaja sobre el FC Barcelona al término de la jornada 37 en la Liga Santander.

El equipo de Zidane no vivió su mejor noche, estuvo obtuso en los metros finales, incapaz de romper el muro de los azulones y sin la lucidez que ha demostrado tras el confinamiento. Sin embargo, en su versión más descafeinada, los merengues también supieron ganar. Les hizo falta un penalti, muy claro sobre Carvajal, y Ramos elevó el botín a cuatro puntos respecto al Barça.

En apenas 15 días, el Real Madrid ha pasado de tener un déficit de dos puntos respecto a los culés, a disponer de un superávit de cuatro que le acerca definitivamente al campeonato. Por delante, Athletic, Granada, Alavés, Valencia y Leganés. No debería entrañar muchos problemas una nueva conquista liguera.

El calendario parece benévolo para los de Zidane, cuyo principal engorro se despachó este jueves en el estadio Alfredo Di Stéfano. Hubo que esperar hasta la recta final, en una cabalgada de Dani Carvajal, pero el 13 veces campeón de Europa no desperdició la oportunidad para dar un puñetazo sobre la mesa -más por el resultado que por sus argumentos- y hacerse fuerte en el liderato.

El Getafe, que sigue peleando por repetir presencia en Europa la próxima temporada, comenzó marcando el territorio con un disparo de Maksimovic y otro lanzamiento de Mata que pusieron en alerta a Cortouis. Los de Bordalás -asentados en la disciplina defensiva y el contraataque- jugaron a sus anchas ante el cortocircuito de los locales.

Modric intentó dar fluidez en la medular y Vinicius puso la chispa en el área contraria, pero hasta el minuto 35 no llegó la primera ocasión clara con una volea de Isco que se fue rozando el palo. No obstante, los del sur de Madrid no se achicaron y siguieron a lo suyo. Mata puso el cuero por encima del larguero en un alarde de atrevimiento.

El gol no llegaba, pudo haber pasado cualquier cosa en el tramo final del encuentro, pero una jugada que inició Benzema -el jugador más determinante de la 'nueva Liga'- y que terminó en botas de Carvajal, acabó siendo el 1-0. El lateral del Leganés se introdujo en el área y tras un recorte magistral fue trabado por Olivera.

Sergio Ramos cogió el balón, consciente de la importancia de no fallar, y no lo hizo. El capitán aseguró al lado derecho, confudió a Soria y salvó los tres puntos en un partido vital para el Real Madrid, que tiene licencia para perder un partido y empatar otro en los cinco que restan, y todavía seguiría siendo campeón.

FICHA TÉCNICA.

–RESULTADO: REAL MADRID, 1 – GETAFE, 0 (0-0, al descanso).

–ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane (Militao, min.33), Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Modric (Valverde, min.64), Kroos, Isco (Rodrygo, min,64); Benzema (Mariano, min.90) y Vinicius (Asensio, min.64).

GETAFE: David Soria; Olivera, Etxeita, Djené, Damián (Jason, min,75), Nyom; Arambarri (Ángel, min.84), Maksimovic, Timor (Fajr, min.84), Cucurella (Hugo Duro, min.69); y Jaime Mata (Jorge Molina, min.75).

–GOL:

1 – 0, min.79, Sergio Ramos, de penalti.

–ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Timor (min.1), Nyom (min.47), Damián Suárez (min.52), Mata (min.72) y Arambarri (min.84) en el Getafe; y a Carvajal (min.15), Sergio Ramos (min.26), Modric (min.45) y Mariano (min.90).

–ESTADIO: Alfredo di Stéfano.