Portaltic.-Cancelan EVO 2020 tras el despido de su presidente por acusaciones de abuso sexual

MADRID, 3 (Portaltic/EP)

Los organizadores del torneo de videojuegos EVO (Evolution Championship Series) han decidido cancelar el evento de este año, EVO 2020 Online, tras el despido de su presidente, Joey Cuellar, por acusaciones de abuso sexual.

Debido a las acusaciones contra el cofundador de EVO, el torneo dedicado a videojuegos de lucha como Street Fighter o Tekken, varias compañías anunciaron este jueves que no participarían en EVO 2020, entre ellas Capcom, Bandi Namco, NetherRealm y Mane6.

Poco después, Cuellar publicó una breve declaración a través de su cuenta en la red social Twitter en la que parecer reconocer las acusaciones.

"Lo siento. Nunca quise hacer daño a nadie. Era joven e imprudente e hice cosas de las que no estoy orgulloso. He estado creciendo y madurando durante los últimos 20 años, pero eso no excusa nada. Todo lo que he estado tratando de hacer es ser una mejor persona. Una vez más, lo siento mucho", publicó Cuellar.

Tras las declaraciones del presidente de la compañía, EVO anunció a través de su cuenta oficial de Twitter la cancelación del evento, que iba a celebrarse en agosto.

"Estamos conmocionados y tristes por estos eventos, pero estamos escuchando y comprometidos a hacer cada cambio que sea necesario para llevar a cabo un EVO con un mejor modelo para la cultura más fuerte y segura que todos buscamos", señala el comunicado.

"Como resultado, cancelaremos el EVO Online y trabajaremos para emitir reembolsos a los jugadores que compraron una insignia. Donaremos el equivalente a los beneficios como prometimos a Project HOPE", añade.

Asimismo, el comunicado anuncia el despido de Cuellar. "Efectivo inmediatamente, Joey Cuellar ya no estará involucrado en EVO de ninguna forma".