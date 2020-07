Fútbol.- Simeone: "Hemos reforzado el empate de Barcelona con una buena victoria"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró "contento" tras la goleada ante el Mallorca (3-0) en el partido que inauguró la jornada 34 en LaLiga Santander y destacó que han "reforzado el empate de Barcelona con una buena victoria" este viernes en el Wanda Metropolitano.

"Es importante ganar así, necesitábamos una buena victoria así para reforzar el empate de Barcelona. Y lo hemos hecho. Salimos bien de entrada, con la verticalidad de Llorente y Carrasco, ganamos profundidad y poco a poco fuimos creciendo en el partido. Tuvimos muchas ocasiones para haber marcado más goles", dijo Simeone en Movistar +.

"Siempre hay que salir fuerte en todos los sentidos, como ya hicimos ante el Levante y el Valladolid, pero luego esto dura 90 minutos y hay veces que no concretas. Lo importante, repito, es que tuvimos bastantes situaciones para ampliar la ventaja. Al final se trata de sacar los tres puntos y es lo que hemos hecho", afirmó.

Preguntado por el penalti que tuvo que repetir Morata, el técnico colchonero destacó la seguridad de su delantero que -habiendo fallado el primer intento- no tuviese dudas en lanzar el segundo. "Tanto si lo tirar, como si no, está bien. Las dos acciones me parecen buenas", dijo al recordar lo que ocurrió hace unos días en el Camp Nou. En aquella ocasión Diego Costa prefirió cederlo a Saúl.

"Lo de Diego habla de una capacidad para darle a otro compañero la opción de decidir, piensa en el equipo, y lo de Morata habla de su seguridad", añadió el 'Cholo', que tuvo palabras de elogio para el ariete hispano-brasileño. "Está muy bien, venía de jugar 80 minutos en Barcelona y queremos que siga con esta forma. Ahora descansará el siguiente y estará fresco para el Betis", comentó.

Por último, Simeone no quiso valorar el penalti de Morata, ni la protesta de Trippier en la segunda parte, porque "no" vio "absolutamente nada" en ese momento. Además, zanjó hablando de Joao Félix, que sufrió un golpe contra el Alavés y arrastra molestias. "Esperamos que con calma y tranquilidad encuentre esa calidad y pueda marcar que es lo que a él le entusiasma", finalizó.