Fútbol.- Vicente Moreno: "Vale de poco el orgullo de competir"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Mallorca, Vicente Moreno, lamentó haber caído en el Wanda Metropolitano por 3-0 y aseguró que "vale de poco el orgullo de competir" tras el buen partido de sus jugadores pese al "abultado marcador", y se quejó del penalti repetido por Morata porque pensaba que el VAR no podía entrar en estas acciones.

"Vale de poco el orgullo de competir. En el fútbol profesional lo que valen son los resultados. Y el de hoy es malo, muy malo por lo abultado y porque necesitamos sumar en nuestra situación. Pero, dejando a un lado todo esto, es cierto que he felicitado a mis jugadores porque lo han dado todo. Han avasallado al Atlético en su propio campo. Hacemos muchas cosas bien pero no las transformamos en gol", analizó Moreno.

Preguntado por el penalti repetido de Morata, según el árbitro porque un jugador del Mallorca invadió el área antes de que el jugador colchonero golpease el balón, Moreno dijo que lo respeta, pero no lo entiende. "Lo hemos visto en el banquillo y en primera lugar pensamos que era porque Reina no pisaba la línea, pero luego seguimos protestando porque el VAR no puede juzgar si un jugador entra en el área o no. No sé si estoy equivocado, pero algo no cuadra aquí", manifestó el técnico bermellón.

Además, Moreno explicó que trabaja con su plantilla el aspecto psicológico para pelear la salvación, la cual tienen a cinco puntos. "Trabajamos esa parcela con buenos psicólogos del club. Hay gente que nos ayuda en esa parte, pero llegados a este puntos, venir aquí al Wanda y competir en una situación como la nuestra, no es fácil", explicó.

"Este equipo no va a tirar la toalla. Lo vamos a competir todo hasta el final y seguimos pensando que es muy difícil, pero veremos si tenemos la suerte de que esta jornada las cosas se queden como están. Ojalá podamos recortat la distancia la próxima jornada", deseó Moreno.