AMP.- Fórmula 1/GP Austria.- Leclerc y Verstappen anuncian que no se arrodillarán contra el racismo durante el himno

"Lo que importa son los hechos y los comportamientos en nuestra vida diaria"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) han anunciado que no se arrodillarán en los prolegómenos del Gran Premio de Austria como gesto de apoyo contra el racismo, como pidió el británico Lewis Hamilton (Mercedes), ya que "lo importa son los hechos y los comportamientos" en la vida diaria, y han reiterado que no por ello están "menos comprometido que otros".

"Creo que lo que importa son los hechos y los comportamientos en nuestra vida diaria en lugar de los gestos formales que podrían considerarse controvertidos en algunos países. No me arrodillaré, pero esto no significa en absoluto que esté menos comprometido que otros en la lucha contra el racismo", señaló Leclerc en la red social Twitter.

En este sentido, recordó que los 20 pilotos de la parrilla "están unidos con sus equipos contra el racismo y los prejuicios" y que aceptan "los principios de diversidad, igualdad e inclusión", con los que apoyan "el compromiso de la Fórmula 1 y de la FIA".

Minutos después, Verstappen anunció la misma decisión. "Estoy muy comprometido con la igualdad y la lucha contra el racismo. Pero creo que todos tienen el derecho de expresarse a la vez y de la manera que más les convenga. Hoy no me arrodillaré, pero respetaré y apoyaré las decisiones personales de cada piloto", explicó el holandés.

El vigente campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, planteó la posibilidad de que todos los pilotos se arrodillasen durante el himno nacional de Austria, mostrando su apoyo al movimiento 'Black Lives Matter', surgido en Estados Unidos tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía de Minéapolis.

Según recogen algunos medios, hasta cinco pilotos tendrían dudas de proceder de esa manera por las connotaciones negativas de ese gesto en algunos países, entre ellos, Leclerc y Verstappen. Sin embargo, todo apunta a que los participantes lucirán camisetas con la frase 'End Racism'.