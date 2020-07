Ayuntamiento no clausurará negocios no esenciales

El Ayuntamiento de Puebla se deslindó de la clausura de negocios no esenciales que abran a destiempo; no obstante, la apertura de calles en el Centro Histórico se realizará hasta que el semáforo epidemiológico pase a naranja.

A través de una comunicado, se informó que la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco tuvo una reunión con representantes de las cámaras empresariales para establecer las condiciones para la reapertura de negocios locales.

Y es que la semana pasada, los representantes de la Canaco, Canirac y del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico advirtieron que si no hay diálogo con las autoridades reabrirán sus negocios este 6 de julio pese a que el semáforo epidemiológico no se lo permite.

Tras la reunión realizada el pasado viernes, la alcaldesa puntualizó que no se clausurarán negocios no esenciales que abran antes de tiempo, pues la ley no lo establece como competencia del Ayuntamiento.

Además, se acordó mantener una mesa de trabajo permanente entre funcionarios del Gobierno de la Ciudad con el sector, durante el mes de julio, así como realizar un trabajo de sensibilización y persuasión sobre los efectos negativos de la pandemia durante el periodo de la contingencia.

El presidente de la Canaco, Marco Antonio Prósperi Calderón estimó que tres mil negocios son los que que abrirán el próximo lunes en el Centro Histórico para evitar que las empresas quiebren por la crisis económica que generó el coronavirus.