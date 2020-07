Fórmula 1/GP Austria.- Sainz: "Se me ha escapado el podio en la lucha con Lando Norris"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El piloto español Carlos Sainz (McLaren), que ha terminado quinto en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, ha asegurado que el podio se le ha "escapado" en la "lucha" final con su compañero de equipo, Lando Norris, y ha explicado que el tercer puesto del británico es un resultado "muy merecido" para McLaren tras un "invierno difícil".

"Fue una buena carrera. Quizás se nos ha escapado el podio en la lucha con Lando, al que casi adelanto. Al final, me ha empujado un poquito hacia fuera y he tenido que levantar. Ahí ha estado el podio, si no hubiese podido acabar tercero saliendo octavo. Fue otro buen domingo, una pena la clasificación de ayer, que nos ha mantenido un pelín retrasados", señaló en declaraciones a Movistar F1.

A pesar de eso, el madrileño cree que es "un muy buen día para todo el equipo" por el podio de Norris. "Es un resultado muy merecido después de un invierno difícil y de una situación difícil para el equipo. Encontrarnos con un tercero un quinto es muy buena noticia. Enhorabuena a Lando por ese podio, seguro que le hace muchísima ilusión, como me hizo a mí el año pasado", explicó.

Por último, Sainz explicó su entrada tardía en el 'safety car'. "Ha sido mi decisión, porque creía que no tenía un espacio suficiente con Lando y creía que iba a perder mucho tiempo en la parada. Al final, hemos tomado la decisión correcta y no me ha costado demasiado tiempo", concluyó.