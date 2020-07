Fútbol.- Gaizka Garitano: "Hay mucho que mejorar en el VAR, pero me gusta"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, no quiso entrar en la polémica de la derrota de su equipo (0-1) ante el Real Madrid, con "dos penaltis" y solo uno pitado, lo cual no cambia que le guste el VAR, aunque necesite "mucho que mejorar".

"Tampoco he visto las dos jugadas polémicas. No quiero entrar en eso, en lo que el árbitro decide o no decide. Hay mucho que mejorar, pero yo siempre he dicho que es una tecnología que ayuda más que perjudica, cuando te toca en tu contra te tienes que fastidiar, al final siempre hay cosas que mejorar. Siempre he dicho que con mejoras, pero me gusta", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los vascos no valoró las dos acciones similares que marcaron el resultado, con un penalti a favor del Madrid que convirtió Sergio Ramos. "Los primeros 10 minutos ellos han salido mejor. Pero la última media hora el equipo ha estado muy bien. Hemos sido mejores. Y en el segundo tiempo no estaba habiendo ocasiones de gol. El partido estaba muy igualado, y un detalle lo iba a decidir, ahí se ha ido el partido, en ese penalti, si hubiera sido al revés se hubiera ido a favor nuestra, es una pena", afirmó.

"Teníamos esperanzas puestas en el partido y cuando ves que en ese pequeño detallito, de los dos penaltis que solo ha pitado uno, tienes esa rabia. Son cosas del fútbol", añadió. Además, el preparador de los 'leones' entendió el desgaste que acusó su equipo en los minutos finales.

"Si mantienes al Real Madrid sin hacer ocasiones a través de hacer un gasto físico, es lógico, luego el quinto cambio del Madrid es Kroos. Para jugar a estos niveles es lógico que en el 70', 75' tienes que hacer los cambios, no se puede aguantar", explicó.

Por otro lado, Garitano confesó que la lesión de Yeray "no tiene buena pinta", por lo que no son optimistas con que pueda volver a jugar esta temporada a la que le quedan dos semanas. Para terminar, el vasco reconoció que para llegar a la zona europea de la tabla necesitan sumar mucho.

"Tenemos que ganar bastante, quedan 12 puntos y tenemos que sacar muchos puntos. Para poder clasificar y después de remontar lo que hemos remontado, necesitamos sumar de tres bastantes veces. Vamos a necesitar un buen puñado de puntos en estos cuatro partidos", terminó.