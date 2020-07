No reabrirán más actividades comerciales en Jalisco; los números no dan

Por medio de sus redes sociales, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, señaló que las condiciones que marca el semáforo de Covid-19 en Jalisco no genera condiciones para la reapertura de nuevos giros comerciales. Señaló que el anuncio que estaba programado este domingo para dar anuncios importantes sobre la reactivación económico se pospondrá hasta mañana debido a los nuevos escenarios.

“Hoy 41 muertes se suman a las 807 pérdidas humanas por Covid-19 en Jalisco; 14 mil 747 casos confirmados, mil 650 activos y a pesar de ello, 71% de jaliscienses está en las calles. Y esa realidad no es por los negocios abiertos, sino por quienes salen a todo menos a lo esencial (…) Ni las más de 64 mil 300 pruebas que hemos realizado, ni el 73% de capacidad hospitalaria disponible serán suficientes para salvar vidas si la gente no entiende el riesgo de no quedarse en casa, de no usar correctamente el cubrebocas y de no seguir con todas las medidas sanitarias”, señala la cuenta de Alfaro.

En la semana y acatando las voces de especialistas, las autoridades decidieron recular en la decisión de permitir la reapertura de teatros y cines, donde se pueden dar aglomeraciones y por tanto ser focos de contagio. Se informó además que se revisaría la posibilidad de ampliar la reapertura de otros espacios como bares, centros nocturnos, casinos y salones de eventos, entre otros, espacios cuya apertura está siendo solicitada por operadores del sector. Todo apunta a que estas reaperturas son inviables de momento.

“Estamos terminando de definir los siguientes pasos y, por ello, el mensaje que hoy le daría al pueblo de Jalisco se pospone para el martes. Por lo pronto, en estas condiciones, no podemos abrir ninguna nueva actividad económica. La reactivación gradual de nuestra economía no es un pase libre para bajar la guardia y no tiene nada que ver con reuniones, fiestas o paseos familiares. ¿Tenemos que esperar a enfermarnos o a perder a un ser querido para entender el riesgo de esta pandemia?”.

El mandatario agregó que la nueva normalidad es dejarles la calle a quienes tienen que trabajar o salir a comprar lo indispensable y “ahí pararle de contar”.