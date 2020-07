AMLO hablará con Justin Trudeau; ‘el no podrá asistir al encuentro’ con Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tendrá una conversación telefónica este lunes con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien no podrá asistir a la reunión con Donald Trump en Estados Unidos este miércoles y jueves, con motivo de la reciente entrada en vigor del T-MEC.

“Ayer me informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que quiere hablar conmigo, quiere tener una conversación telefónica (…) A las nueve y media tengo esta entrevista con el primer ministro Trudeau de Canadá, él no puede asistir a este encuentro del miércoles, según me informaron. No sé qué me vaya a plantear, nosotros hicimos la invitación a Canadá, pero decidieron no estar, entonces vamos a esperar a ver qué me dice el día de hoy y mañana les informo a ustedes”, expresó en su conferencia matutina.

Señaló que el primer ministro está invitado al país, así como todos los jefes de estado y presidentes del mundo.

A su vez, señaló que en su viaje estará acompañado por una comitiva integrada por el canciller, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena y de Ayudantía, Daniel Asaff, sin la presencia de su esposa, la escritora Beatriz Müller.

AMLO confirma que se hará la prueba de Covid-19

Andrés Manuel López Obrador abundó que también se realizará la prueba de Covid-19 hoy y de ser necesario, también se la practicará al llegar a Estados Unidos.

“No tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no tengo calentura o no me han dado calenturas, no tengo cansancio… no tengo problemas de respiración, que son los síntomas, entonces no por eso no me he hecho la prueba, pero ahora que voy a salir, me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable, entonces me hago la prueba hoy, ya mañana yo les informo si allá también hace falta, de acuerdo al protocolo de salud, que yo me haga otra prueba, estoy dispuesto a hacerlo, no tengo ínfulas de superioridad”, expresó

Y acotó que se practicaría de nuevo el test al llegar a Estados Unidos en caso de que fuera necesario.

¿Dónde se hospedará AMLO en EU?

El mandatario informó que se hospedaría en la embajada de Estados Unidos en Washington D. C.

“Nos ofrecen un hotel con habitaciones, desde luego, la seguridad, están reparando una casa que hay al interior de la Casa Blanca para hospedar a jefes de estado y por eso lo del hotel con toda la comitiva con cargo al erario de Estados Unidos, en mi caso decidi hospedarme en la embajada, o sea, que voy a estar en territorio mexicano”, detalló.

