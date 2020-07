Coronavirus.- Bélgica mantiene cerrada su frontera exterior a los quince países a los que la UE recomendó abrirse ya

BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)

La Unión Europea acordó la semana pasada abrir ya en los primeros días de julio su frontera exterior a una lista reducida de quince países para empezar a reactivar el tránsito internacional, pero Bélgica ha decidido que mantendrá su frontera cerrada también a esos primeros países autorizados, al dudar de su situación epidemiológica o tratarse de países que no responden a la apertura europea con el principio de reciprocidad.

La lista de países autorizados a reanudar los viajes con salida o destino en la Unión Europea son Argelia, Australia, Canadá, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay, Georgia y China; aunque en el caso de China la apertura estaba condicionada a la reciprocidad.

Sin embargo, Bélgica ya anunció tras aquel acuerdo de que no levantaría de partida las restricciones a todos los países mencionados en la lista porque sus autoridades "aún tienen dudas" sobre la "claridad y fiabilidad" de los datos ofrecidos por alguno de ellos.

El Gobierno belga no dio detalles de los países de la lista autorizada cuyos datos no veía con seguridad, pero este lunes tras un comité ministerial restringido el Ejecutivo de Sophie Wilmès ha concluido que no aceptará la recomendación de la UE de momento, aunque no cierra la puerta a reabrir la frontera en próximas semanas si la situación epidemiológica evoluciona, según fuentes citadas por los medios belgas.

Otros países como Eslovenia y Hungría también han puesto trabas a la reapertura inicialmente consensuada, recalcando que se trata de una recomendación y nada impide a cada Estado miembro ser más restrictivo en su gestión fronteriza.

La recomendación pide que los elementos para decidir qué países tienen carta blanca para entrar se basen en el número de infecciones por cada 100.000 habitantes durante los últimos catorce días, en la tendencia de nuevos casos durante el mismo periodo en los catorce días anteriores y la capacidad de esos países para trazar, contener y tratar posibles nuevos brotes.