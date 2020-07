Coronavirus.- Pakistán bate el récord de contagios en un día con 3.344 casos y supera los 231.000 contagiados

El ministro de Sanidad confirma que se ha contagiado y que está confinado por recomendación médica

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Pakistán 3.344 casos nuevos, lo que supone un nuevo récord en el cómputo diario y eleva el total a más de 231.000 contagiados, según el balance del Centro Nacional de Mando y Control.

En las últimas 24 horas, el país asiático ha registrado 50 muertos, lo que eleva el total a 4.762 víctimas mortales por la COVID-19, la enfermedad derivada del coronavirus. Con los nuevos datos, el balance de contagios asciende a 231.818, de los cuales 94.528 corresponden a casos detectados en la región de Sindh, mientras que en Punyab se han registrado 81.963 positivos, según informa la cadena de televisión local Geo TV.

Hasta la fecha, según el Centro Nacional de Mando y control, 131.649 personas se han recuperado tras contagiarse con el coronavirus en Pakistán. El país ha realizado en las últimas 24 horas 22.271 test para detectar contagios.

El mismo día que Pakistán ha batido el récord de contagios en 24 horas, el ministro de Sanidad, Zafar Mirza, ha confirmado que ha dado positivo por coronavirus y que se ha confinado en su domicilio por recomendación médica.

"He dado positivo por COVID-19. Por recomendación médica, me he aislado en casa y estoy adoptando todas las precauciones", ha indicado, antes de señalar que tiene "síntomas leves" de la enfermedad. "Les pido por favor que me tengan en sus amables oraciones. Compañeros, sigan con el buen trabajo. Están marcando una gran diferencia y estoy muy orgulloso de ustedes", ha subrayado el ministro.

El caso de Mirza se suma al del ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Shá Mahmud Qureshi, que la semana pasada confirmó que se contagió con el coronavirus. A nivel global, la pandemia del nuevo coronavirus deja más de 11,5 millones de casos y más de 530.000 muertos.