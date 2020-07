Fútbol.- Tebas: "No vamos a ver fichajes de más de 100 millones, habrá trueques"

"Si no hubiésemos regresado habríamos perdido 1.100 millones"

"Al VAR le pongo un 7, falta explicarlo, y al protocolo sanitario, un 9"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confesó que habría sido "muy grave" no haber vuelto a los campos para concluir la temporada 2019-20 tras el parón por la pandemia de la COVID-19, que las pérdidas hubieran sido de 1.100 millones, así como pronosticó que no habrá grandes traspasos de 100 millones de euros.

"Si en la anterior temporada hubo en el mercado de las cinco grandes ligas 3.200 millones en traspasos, ahora no pasaremos de 700. Oigo: 'Por Lautaro, 80 …'. Se habla mucho en los medios, pero entre el número de fichajes que hay y lo que ya se paga llevamos 7.000 millones … El que ha hecho un ERTE no impide que se pueda fichar. Fichajes superiores de 100 millones imposible y superiores de 50 los vamos a contar con los dedos de sus manos y las mías. Unos 20 y no más", sentenció en la inauguración de World Football Summit Live, la edición virtual del congreso sobre la industria del fútbol.

Para el máximo responsable de la patronal de clubs, el fútbol volverá a lo que ha sido cuando haya vacuna. "Tardaremos, después, a lo mejor un año más. Pero volverá. No va a haber una retroacción económica. Estoy convencido de que dentro de tres temporadas, incluso un poco menos, vamos a estar en la situación en la que veníamos estando, siempre y cuando haya una vacuna y apoye a la conciencia de que se puede ir a los estadios con tranquilidad, a los espectáculos deportivos. Esto no va a cambiar", dijo.

El presidente de LaLiga se mostró convencido de que LaLiga Santander y SmartBank "va a acabar", aunque se declaró "inquieto" por los rebrotes que pueden generar "algo de alarma" en un sector que está totalmente encapsulado.

"Tenemos nuestros protocolos en caso de positivos. Pero hay una incertidumbre que no nos gusta. Logísticamente estamos asumiendo una responsabilidad que nunca habíamos tenido. Nos encargamos de los viajes, de que todo esté sanitariamente perfecto, de los aviones, los hoteles … De todo", informó.

En este sentido, dijo que estará "feliz" el día en que hayan acabado todas la competiciones. "Los dos grandes logros han sido la cultura de control económico y la venta centralizada de los derechos audiovisuales. Si no hubiéramos conseguido eso en la 14-15 esta crisis habría hecho más daño que ahora", comentó.

A su juicio, el retorno de LaLiga era "muy importante" para el país desde el punto de vista anímico y económico, y valoró que no podían emular a la vecina Francia, que decidió dar por terminado el curso ante la amenaza de la pandemia. "Solo hasta el 30 de junio las pérdidas habrían sido de 1.100 millones de euros. Hubiese sido muy grave", destacó.

"SE PUEDEN PONER PARTIDOS A LAS DOS"

Acerca de la polémica por los horarios de los encuentros, Javier Tebas indicó que éstas procedían más de los entrenadores que de los clubs. "Al final todos descansan lo mismo, salvo Betis y Sevilla que empezaron el jueves. Creo que solo 6 o 7 partidos se han jugado a más de 30 grados, y solo tres de los de las 2 y 5. Esto demuestra que se pueden poner horarios a las 2 o 5 de la tarde, siempre previendo la zona de España en la que se juegan", subrayó.

Por otro lado, aclaró que el hecho de que el Real Madrid juegue en la Ciudad Deportiva de Valdebebas supone adelantar un año unas obras de 500 millones de euros, y que "doce o trece" clubs profesionales se han acogido a un ERTE, así como 39 alcanzaron acuerdos para reducir los salarios de los futbolistas.

"Eso ha ayudado a que la crisis haya disminuido algo, y de los 460 o 500 millones de pérdidas a lo mejor ahora sean 200 menos. Es importante que la industria salga fuerte de la crisis. El control económico se ha modificado algo, pero no se puede ser más laxos sino todavía más rigurosos para que no haya diferencias entre los ingresos y los gastos", remarcó.

Aseguró que no se va a ver afectado el valor audiovisual de forma inmediata, que el sector del entretenimiento ha sido uno de los que ha salido reforzado en esta crisis de la COVID-19 y anunció que para crecer en el futuro trabajarán en la tecnología y la innovacion, las OTT y la Inteligencia Artificial.

"NINGÚN CLUB DESAPARECERÁ EN 15 DÍAS"

Club en apuros no existe "ninguno". "El Málaga estaba más apretado en la tesorería, pero ha puesto soluciones y pondrá más a medio plazo. Hemos cobrado el 100 por cien de los derechos audiovisuales, pero el mayor daño se ha hecho a la taquilla, especialmente en los grandes clubs. Están más apretados unos que otros, pero que puedan desaparecer en 15 días, ninguno", remarcó.

Desveló que los partidos que aplican la realidad virtual en las retransmisiones se ven seis veces más y reiteró que los lunes se ha demostrado que es "un buen día para el fútbol". "No perjudica al fútbol aficionado. Esperemos que se solucione, si no seguiremos con el pleito. Hay un auto muy bien motivado que marcará el fútbol de los lunes o viernes en España", recordó.

Para Tebas, no es una "cuestión de pagar más dinero" por el derecho de jugar en esos días. "El problema es que es un activo de los clubs. En tu casa no vas a pagar un alquiler a un tercero. No se puede ni pagar un euro porque es un activo de los clubs. Además, si conseguimos más dinero es mejor para el CSD y la RFEF", señaló el presidente de LaLiga, que reparte 43 millones de euros anuales -por 56 del Gobierno- en ayudas a las federaciones deportivas nacionales.

"EL PÚBLICO EN LA GRADA NO ES UNA OBSESIÓN"

Sobre la presencia de aficionados en las gradas, Tebas reiteró que es un asunto que dependerá de las Comunidades Autónomas. "A lo mejor en algunos lugares, sí. Asturias lleva 15 días sin contagios. Estoy muy convencido de que es menos probable contagiarse en un estadio que en cualquier playa".

"No sé si será al final de esta temporada o al princoio de la que viene. No es una obsesión. Volverá de una forma 'molesta' porque será un 30 por ciento del estadio, tendrán que sacar antes la entrada, estar a una hora y en el estadio, llevar mascarilla. No va a haber bares, la ida a los baños será más controlada …", explicó.

Consideró que la COVID-19 ha debilitado el proyecto de una Superliga europea porque se ha demostrado que "es muy importante que el mercado nacional se mantenga". "Una Superliga europea no garantiza que se recoja lo que se cae del mercado nacional. Hay gente que hace números en la barra de un bar y multiplica, suma, resta …", lamentó.

Confía en que a principios de agosto se pueda sortear el calendario de la próxima temporada, en el que los equipos españoles que lleguen lejos en la Liga de Campeones y Liga Europa podrían empezar más tarde para dar el máximo de vacaciones a sus futbolistas, y calificó como "diferente" su relación con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, tras los Pactos de Viana.

"El hecho de que públicamente dejemos de ser comidilla mediática ayuda a la industria. Sigue habiendo problemas de competencias y los va a haber. Los partidos de los lunes y los viernes lo demuestra. La federación entiende que todo es de la federación", reseñó.

"Los dirigentes actuales de la federación no autorizan ir a jugar a Miami por un tema de que consideran que eso es suyo y ya está, no hay más. Porque ahora mismo hemos visto con todo esto del COVID que lo de la integridad en la competición a veces sí, a veces no. Ya dije que era un partido, que no eran todos. No está entre mis diez prioridades jugar fuera de España", añadió.

Al sistema del VAR le da un 7. "Todavía falta de explicar un poco más, en algunos casos. Ha habido días no muy agraciados, creo, y algún fallo tecnológico. El otro día estuvo el Atlético de Madrid 30 minutos sin VAR. Eso no es bueno. Al protocolo sanitario, un 9. Se ha trabajado mucho y nos lo han pedido todas las competiciones del mundo", se felicitó.