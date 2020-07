Hoteles no superan el 5% de ocupación

En Puebla la ocupación promedio de los hoteles es de un 5%, esto debido a la falta de turismo y visitas por la emergencia sanitaria del coronavirus, cuando para estas temporadas se tenía un promedio del 57%.

En entrevista con Publimetro, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián, refirió que las pérdidas económicas han sido importantes, pero sobre todo en la de empleos, que aunque no hay una cifra exacta se habla de unos dos mil 7000 en los diferentes sectores comerciales.

Apuntó que en el caso del sector de hospedaje, al menos 80 empleados han tenido que ser liquidados de dos empresas distintas; no obstante, previó que hasta en los próximos pueda haber una recuperación, por lo que el número de desempleo en el sector seguirá aumentando.

Indicó que de acuerdo a los decretos a nivel federal, las habitaciones pueden estar disponibles pero solo con una ocupación del 25% y sin uso de restaurantes, albercas o gimnasios, además que los empleados de cada una de las cadenas instaladas en el estado han tomado las medidas de seguridad sanitaria desde el primer contacto con el cliente.

“Llegamos a tener un 2% de ocupación, pasamos situaciones difíciles, un puente que para nosotros hubiera significado una derrama importante, así como Semana Santa, ahí llegábamos a tener hasta un 95% en el Centro y este año no tuvimos ni un solo cliente”, comentó.

Domínguez Gabián recordó que su asociación está integrada por 250 socios, lo que representan 311 hoteles en Puebla capital, es decir 12 mil 970 habitaciones en el municipio; y en todo el estado mil 111, es decir cerca de 27 mil cuartos disponibles.

Pese a la difícil situación económica, el empresario no prevé cierres definitivos de empresas instaladas en el estado de vuelta a la "nueva normalidad"; sin embargo, comentó que los dueños no verán ganancias y solo se preocuparán por sobrevivir, además de que no esperan apoyo por parte de las autoridades.