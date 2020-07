López Obrador revive frase 'el pueblo se cansa de tanta pinche transa'

El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó la frase "el pueblo se cansa de tanta pinche transa" al hablar sobre la extradición del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

El mandatario detalló que, en cuanto las autoridades españolas autoricen la extradición, viajará a México.

Además, adelantó que Lozoya Austin tendrá seguridad especial y aceptó proporcionar información sobre el caso Odebrecht, quién entregó dinero y para qué.

“Considero que lo más importante es el que se sepa la verdad para poner al descubierto estos actos de corrupción, esto que coloquialmente se conoce como transa. Cuando dije de transa me acorde de lo que decíamos antes: el pueblo se cansa de tanta pinche transa”, expresó.

Esta es la segunda vez que López Obrador, ya como presidente, revive la famosa frase utilizada en mitines y manifestaciones populares. La primera fue en una conferencia matutina del 4 de febrero de 2019.

AMLO y empresarios mexicanos tendrán una cena en la Casa Blanca con Trump El presidente López Obrador estará acompañado por miembros del Consejo Asesor Empresarial en su visita a Estados Unidos, en donde todos ellos se reunirán con Donald Trump

AMLO habla sobre caso Lozoya-Odebrecht

La investigación, aseguró el mandatario, ayudará a purificar la vida pública.

“Nuestro pueblo es honesto, es trabajador, nada más que en los últimos tiempos, sobre todo en el periodo neoliberal, se fomentó mucho desde arriba la corrupción y era robar sin recato y nadie era castigado; no sólo eso, se les aplaudía, se les consideraba como muy inteligentes, muy audaces, muy vivos, hasta presumían inmediatamente las mansiones, los departamentos en Estados Unidos, los yates, las alhajas, relojes hasta de un millón de dólares. Una extravagancia insultante con un pueblo tan pobre, tan necesitado”, añadió.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos del PAN acerca de su desdén hacia las instituciones, como el INE, López Obrador señaló que respetará su actuación, pero vigilará los próximos comicios para evitar que den “frijol con gorgojo”.

“Desde luego que se va a respetar la autonomía del INE, del tribunal, pero todos debemos de cuidar que las elecciones sean limpias y sean libres, que no haya utilización del dinero del presupuesto, que es dinero de todos, para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se repartan dádivas, despensas, frijol con gorgojo, que no se rellenen las urnas, el llamado ‘embarazo de urnas’, que no se vote más de una vez, el llamado ‘ratón loco’, que no voten los finados como era antes, que no se falsifiquen las actas, que las autoridades electorales actúen como verdaderos jueces, imparciales”, sostuvo.

