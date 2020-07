Malaui.- El nuevo presidente de Malaui promete "reducir los poderes de la Presidencia" y "empoderar" las instituciones

Apuesta por "trabajar duro" y resalta que "hay un país que levantar y no hay tiempo que perder"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El nuevo presidente de Malaui, Lazarus Chakwera, ha prometido este lunes "reducir los poderes de la Presidencia" y comparecer ante el Parlamento para explicar sus políticas, en el marco de su ceremonia de inauguración en la capital del país, Lilongüe.

"Propondré legislación para reducir los poderes de la Presidencia y empoderar a las instituciones para que operen de forma independiente, incluyendo al Parlamento y a la Oficina Anticorrupción", ha señalado durante el acto.

Chakwera ha dicho además que, al contrario que su predecesor, Peter Mutharika, sí acudirá al Parlamento "para ser interrogado por la población" sobre su gestión al frente del país, según ha informado el diario 'Nyasa Times'.

Asimismo, ha manifestado que se reunirá "cada tres meses" con el ahora opositor Partido Progresista Democrático (DPP) "para escuchar vías alternativas sobre la gestión de los asuntos gubernamentales", antes de incidir en que se ceñirá a los "procesos constitucionales".

Chakwera ha apuntado además que entre sus prioridades estará igual aprobar la Ley de Acceso a la Información "para acabar con la era del secretismo gubernamental y llegar al amanecer de la rendición de cuentas".

"Espero hacerlo lo mejor posible a través de estas medidas. Pueden contar conmigo para hacer que ustedes también den lo mejor de sí mismos", ha recalcado el nuevo mandatario, quien se impuso en la repetición de las presidenciales del 23 de junio con cerca del 58 por ciento de los votos.

"Desafío a la cúpula del aparato judicial a hacer más para acabar con la cultura de corrupción y justicia selectiva, que ha afectado a demasiados tribunales de primera instancia", ha dicho. "Desafío a los parlamentarios a actuar con profesionalidad, acabar con el infantilismo y rechazar las malas leyes que siguen en vigor", ha añadido.

Chakwera ha señalado además que "desafía a las organizaciones de la sociedad civil para que mantengan una cultura de protesta firme, no sólo contra las organizaciones de gobernanza, sino contra cualquier entidad que esté en el lado equivocado de la justicia".

Por otra parte, ha insistido en la necesidad de "trabajar duro", algo que ha repetido seis veces seguidas, y ha hecho hincapié en que "hay un país que levantar y no hay tiempo que perder". "Todos manos a la obra", ha remachado.

El nuevo presidente ha destacado además el papel del vicepresidente, Saulos Chilima, y las "contribuciones indispensables" de la población a favor de "la causa de la justicia", lo que le habría llevado a su victoria en las urnas.

La ceremonia oficial de toma de posesión ha tenido lugar en medio de las restricciones a causa de la pandemia de coronavirus, que han limitado el número de participantes, y coincidiendo con las festividades por el Día de la Independencia.

Chakwera prometió el 28 de junio tras tomar posesión del cargo que trabajaría para lograr "un nuevo Malaui" y "restaurar la fe de la nueva generación". Así, dijo que espera encabezar un Gobierno "que no sólo mande, sino que inspire; uno que no enfade, sino que escuche; uno que no grite y luche por la gente y no contra ella".

La población de Malaui acudió nuevamente a las urnas para elegir al presidente del país, después de que las elecciones de 2019, en las que el ya exmandatario Peter Mutharika obtuvo la reelección, fueran anuladas en febrero por los tribunales a causa de las numerosas irregularidades registradas durante el proceso.

Mutharika ha reconocido su derrota si bien ha asegurado que estas elecciones han sido "las peores en la historia de Malaui". Por ello, ha urgido a la nación a reflexionar sobre la ocurrido, aunque ha pedido que se respeten los resultados.