Cultura.- Muse despiden a Morricone: "Un talento increíble"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Muse se han sumado a la extensa lista de artistas que están despidiendo a Ennio Morricone, fallecido este lunes a los 91 años en Roma.

La influencia del maestro italiano es palpable y notoria en la música más épica, orquestal y cinematográfica del grupo británico, en canciones como 'Knights of Cydonia' o 'City of Delusion'.

De hecho, es habitual que antes de tocar 'Knights of Cydonia', el bajista del grupo, Chris Wolstenholme, haga una interpretación de 'Man with harmonica' de 'Once upon a time in the west', spagueti western de Sergio Leone de 1968 traducido al español como 'Hasta que llegó su hora'.

"Ennio Morricone, un talento tan increíble. Gracias por todo, serás verdaderamente añorado", ha escrito el grupo en un breve mensaje en las redes sociales, acompañado por un vídeo de Chris precisamente interpretando la composición del italiano en directo.