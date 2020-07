Fútbol/Primera.- Kang In Lee mantiene la fe del Valencia por Europa

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Valencia seguirá creyendo en sus opciones de jugar en Europa la próxima temporada gracias al triunfo conseguido este martes ante el Real Valladolid (2-1), en el partido que inauguró la jornada 35 de LaLiga, merced a un sensacional gol del surcoreano Kang In Lee a un minuto del final, un tanto que certifica la primera victoria del equipo 'che' desde la destitución de Albert Celades.

El equipo de Voro, que sumaba un punto de seis posibles desde su llegada al banquillo, ha conseguido mantener la vela encedida con un zarpazo inesperado cuando los locales daban por bueno el empate. El Valladolid mereció mejor suerte en un tramo final donde perdonó hasta dos claras ocasiones para haberse llevado el encuentro.

Los de Sergio González no se relajaron pese a tener la permanencia virtual conseguida y demostraron sus ganas por hacerlo bien en Mestalla. Waldo y Víctor García, jugador del filial pucelano, dieron los primeros avisos con sendos remates que detuvo Jaume Doménech, la novedad en el Valencia. El portero 'che' no jugaba desde febrero y este martes dio descanso a Cillessen.

Doménech no notó la falta de ritmo porque sus paradas frustraron más de una vez a los blanquivioletas. Los de Voro, cuando peor estaban, se adelantaron a la media hora en una jugada de muchísimos quilates. Un robo en el campo contrario puso el cuero en botas de Gameiro y éste asistió con calidad a Maxi Gómez, que no falló. El 1-0 no hundió a un Valladolid que se repuso nada más comenzar la segunda parte.

Víctor García, el jugador del Promesas con el dorsal 35 a la espalda, no pudo tener mejor estreno en Primera División. Un balón dentro del área se convirtió en el empate (1-1) tras una gran maniobra de espaldas a la portería. El gol animó a los de Sergio González, que pudieron haberse adelantado con un disparo de Hervías o un rechace de Sandro en los minutos finales.

Sin embargo, cuando todo apuntaba al reparto de puntos apareció la irreverencia de Kang In Lee para disparar desde fuera del área y marcar un auténtico golazo. El zapatazo entró rozando la base del poste. El gol da licencia al Valencia para seguir soñando con jugar en el 'Viejo Continente' la próxima campaña. El Valladolid, por su parte, seguirá lejos del descenso. Por el momento, diez puntos de ventaja.