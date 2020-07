Jalisco alista una estrategia más estricta para evitar contagios de Covid-19

Con un llamado al aislamiento y que la gente retorne a casa, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que el incremento de casos de Covid-19 obligará a replantear la estrategia para evitar que la enfermedad se salga de control.

Entre estas medidas está la implementación de un concepto: el botón de emergencia. Se excederse los indicadores sobre la propagación del Covid-19, se “accionaria” este botón de pánico que provocaría la suspensión general de todas las actividades excepto las médicas, seguridad y abasto de alimentos, al menos por 14 días.

“La mesa de salud ha llegado a la conclusión de que es el momento de ajustar la estrategia para evitar que la pandemia se salga de control. La primera definición es que vamos a habilitar lo que se ha denominado botón de emergencia. Esto es que vamos definir dos nuevos indicadores que van a definir si es necesario parar en seco toda actividad en nuestro estado para cortar la cadena de contagios. Esta medida tendría una duración de 14 días para lograr su propósito”, explicó el gobernador.

La implementación del botón de emergencia, a decir de Alfaro significaría cerrar toda la industria, el comercio y los servicios. Sólo se mantendría la operación de los servicios de salud, de seguridad y los relacionados con abasto de alimentos. No podrían operar los restaurantes ni en su modalidad de servicio a domicilio. No habría servicio de transporte público salvo para atender la demanda del personal de salud y de seguridad. No podrían operar los tianguis, ni los bancos, ni las iglesias, ni el gobierno, ni las plazas o corredores comerciales. Sólo podrían abrir entre semana mercados y tiendas de autoservicio solamente para venta de alimentos.

(En breve más información)