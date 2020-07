VIDEO: Portero es impactado por un rayo; está en coma inducido

Triste noticia para el gremio futbolístico. Con apenas 16 años de edad, el guardameta ruso, Ivan Zaboróvsk, fue impactado por un rayo mientras entrenaba con el Znamya Trufa, equipo perteneciente a la Segunda División de su país.

El juvenil estaba en la práctica junto al resto del equipo, cuando un rayo cayó sobre él de forma impactante. Ivan fue trasladado inmediatamente al hospital, en donde tuvo que ser inducido a coma, luego de haber sufrido un paro respiratorio.

Igor Mayorov, director general del equipo, aseguró que durante el entrenamiento, no hubo ninguna tormenta eléctrica, por lo que no se explica la presencia del rayo que tiene mal a su portero. "Había un cielo despejado, aunque nublado, pero no llovía ni hacia viento. Si hubiera habido tormenta eléctrica, entonces no habríamos estado entrenando", señaló.

Ivan Zaboróvsk también presenta quemaduras de tercer grado en distintas partes de su cuerpo pero, la buena noticia, es que dentro de todo, su vida está fuera de peligro, así lo reportó la prensa local durante las últimas horas.

