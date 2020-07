No habrá fiesta este fin de semana en Jalisco; bares deberán permanecer cerrados

Tras una reunión del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro con alcaldes de municipios con actividad turística como Tapalpa, San Juan de los Lagos, Zapopan, Tequila, Jocotepec, Chapala, Guadalajara y otras demarcaciones que participaron de manera virtual se estableció que habrá severidad con las disposiciones municipales para evitar que el turismo sea factos de contagios de Covid-19.

Los hoteles no podrán funcionar más que al 25% de su capacidad con áreas comunes, y eso va a incluir el tema de cabañas y otro tipo de alojamientos de municipios turísticos. Los restaurantes no pueden operar más que al 50% de su capacidad y respetando la distancia que está establecida en los protocolos. Advirtieron que los bares no podrán operar el fin de semana bajo ninguna circunstancia y el tema será vigilado a profundidad.

“Para quienes están haciendo planes para irse de paseo este fin de semana, los hoteles no pueden funcionar más que al 25 % de su capacidad y en áreas comunes, y eso incluye cabañas y otro tipo de alojamientos turísticos. Segundo, que los restaurantes no pueden operar más que al 50 % de su capacidad y respetando los protocolos, significa que en el espacio público no se puede andar sin cubreboca. Y quien no lo traiga será objeto de una sanción administrativa”, mencionó el gobernador en un video publicado en sus redes sociales.

Adelantó sanciones a los incumplidos de las medidas sanitarias:

“Y quiero ser muy claro en eso, no pueden operar los bares. Ni vamos a permitir que se disfrace un bar de restaurante y el mensaje es muy sencillo: el que no cumpla con las reglas que establecimos para cuidarnos todos, va a ser clausurado y tendrá que enfrentar las consecuencias de su irresponsabilidad (…) Y para todos los que están pensando que se van a ir el viernes a echarse unos tequilas, o a Jocotepec de paso para tomarse un vampiro, a los que se quieren ir a andar en motos en Mazamitla o Tapalpa o hacer el tour del Tequila en este municipio o a profesar su fe en San Juan, las reglas las vamos a hacer cumplir. Vamos a apretar tuercas por el bien de todos los jaliscienses”.