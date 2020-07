Cultura.- Marvel Studios pasa de la Comic-Con at Home de San Diego 2020

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Parece que Marvel Studios no estará presente en la Comic-Con de San Diego de 2020. Tras anunciarse que, debido a la pandemia de coronavirus, en ésta ocasión la feria de cómic y la cultura geek más grande del mundo se llevará a cabo de manera virtual, las últimas informaciones apuntan que no habrá novedades sobre la Fase 4 del Universo Marvel, que tras el desenlace de Vengadores: Endgame arrancará con el estreno de Black Widow (Viuda Negra) en octubre.

La Comic-Con at Home tendrá lugar del 22 al 26 de julio a través de internet, con distintos paneles y conferencias gratuitas. Sin embargo, algunos estudios han decidido no formar parte, como DC, que ha preparado su propio panel virtual en agosto. Y Marvel podría seguir su ejemplo.

Según informa Deadline, Marvel Studios también ha decidido no formar parte del evento. Se esperaba que el estudio aprovechase la ocasión para ofrecer nuevos avances de Viuda Negra (Black Widow), el filme protagonizado por Scarlett Johansson, cuyo estreno estaba previsto para principios de mayo, pero se vio retrasado hasta octubre por el cierre de las salas de cine a raíz de la pandemia de COVID-19.

También se había especulado con la posibilidad de que Marvel presentase el primer tráiler de Los Eternos, cuyo estreno también se ha retrasado hasta 2021, así como nuevo material de las series del UCM en Disney+, como son Loki, WandaVision, Falcon and The Winter Soldier y Marvel's What if…?.

Por el momento, ni Marvel ni Disney han confirmado que efectivamente no vayan a tener panel en la Comic-Con de San Diego 2020, pero dada la actual inestabilidad en el calendario de estrenos, tras todos los cambios y retrasos por la pandemia, lo más probable es que así sea.