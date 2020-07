Multan con 350 mil pesos a estacionamiento por fiesta clandestina en Guadalajara

El chiste les salió bastante caro. El ayuntamiento de Guadalajara multó con 350 mil pesos a los encargados de un estacionamiento en la Calzada del Campesino, luego que la noche del sábado pasado se realizó una fiesta clandestina.

El lugar no sólo no tenía permiso, sino que carecía de las medidas básicas de seguridad como salidas de emergencia, se estaban vendiendo bebidas alcohólicas, se cobraba por ingresar y además no existía un sólo filtro sanitario.

Este martes las autoridades reinstalaron el sello de clausura que había sido arrancado de la puerta la mañana del domingo.

Lugar donde se realizaba la fiesta clandestina. / FOTO: Ayuntamiento de Guadalajara

El director de Inspección y Vigilancia, Julián Enrique Cerda, señaló que la multa no es excesiva, sino acorde a las faltas encontradas en el inmueble que a decir de vecinos de la zona, tenía varios meses previos a la pandemia, operando como centro de espectáculos clandestino y donde se hacían sobre todo fiestas electrónicas. Autoridades señalaron que estos operativos de vigilancia en giros se replicarán este fin de semana.

El funcionario tapatío añadió que el estacionamiento podrá operar nuevamente una vez que sea pagada la multa correspondiente y que el Gobierno municipal permanecerá atento “a cualquier tipo de eventos de este tipo en la ciudad, e invitamos a la ciudadanía a que denuncie en el número telefónico 070 o en redes sociales del municipio la ejecución de estos festejos que ponen en riesgo a todos, principalmente a los asistentes.”

Actividades de esta naturaleza permanecen restringidas ante el repunte en el número de contagios de COVID-19 registrado en el transcurso de la última semana.