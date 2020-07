Acepta Barbosa que alumnos no podrán volver a las aulas en agosto

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta descartó que en agosto los estudiantes puedan regresar a sus actividades escolares de manera presencial, por lo que dijo que esto sería posible solo si el semáforo epidemiológico cambia a naranja o amarillo.

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que a cuatro meses del inicio de la pandemia por el Covid-10 la curva de contagios sigue sin descender, por lo que el retorno de los alumnos a las aulas se ve complicado, dejando la posibilidad de que el próximo 10 de agosto continúen las clases de manera virtual.

“Veo muy complejo que el inicio de actividades escolares con la presencia física de los alumnos sea en el mes de agosto, no podemos regresar hasta que no haya semáforo naranja o amarillo”, expresó.

Aseguró que aunque la Federación determine que las escuelas en Puebla pueden comenzar a operar, si el escenario continúa en la alerta máxima en la entidad, su gobierno lo impedirá a fin de privilegiar la salud de los menores.

“Aunque la Federación me dijera Puebla regresa a clases, o Puebla cambia tu semáforo de rojo a naranja como lo hicieron en el DF por estrategia, aquí no va a pasar eso, yo no voy acceder a ese tipo de cosas”, señaló.

Sin condiciones no habrá regreso a clases: Barbosa “No me importa lo que diga México evalúa o México no evalúa, son las decisiones que estamos tomando nosotros como gobierno”, dijo el mandatario poblano

A su vez, Barbosa Huerta advirtió que el cobro de cuotas escolares es una práctica ilegal que tiene que ver con los vicios de algunas escuelas y comités de padres de familia ante la falta de apoyo de autoridades pasadas.

Por ello, dijo que ha pedido al titular de la SEP en el estado, Melitón Lozano Pérez que vigile que no haya este tipo de cobros en las instituciones educativas.

“Esto es una práctica que no es legal, ni está permitida por la autoridad educativa, es un práctica que tiene que ver con los vicios de las escuelas, con los comités de padres de familia, y tiene que ver también con el abandono de los gobiernos a las escuelas de no darles para nada, para servicios como agua y electricidad”, comentó.

El pasado 15 de mayo, el mandatario poblano indicó que ninguno de los 2 millones 160 mil estudiantes del nivel básico y medio superior perderían el año escolar, al anunciar un decreto para cerrar de forma administrativa y entregar documentos a los padres de familia para concluir el ciclo escolar 2019-2020 manteniendo las clases a distancia durante mayo y junio.

Barbosa aprueba a todos los alumnos poblanos El gobernador poblano anuncia que en agosto habrá cursos de regularización

También en ese mes el Congreso de Puebla aprobó la nueva Ley de Educación para la entidad. Con esta, también la SEP podrá iniciar investigaciones en las instituciones privadas por denuncias de los alumnos o tutores por excesos en los cobros de cuotas.