Coronavirus.- Uruguay exigirá a todo el que ingrese en el país una prueba negativa de coronavirus y hacer cuarentena

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Uruguay exigirá a todas las personas que quieran ingresar en el país una prueba diagnóstica del coronavirus con resultado negativo realizada en las últimas 72 horas y hacer cuarentena, según ha informado el ministro de Defensa uruguayo, Javier García.

El titular de Defensa, que en rueda de prensa ha especificado que "en breve" se firmará un decreto a este respecto, ha remarcado que Uruguay va a exigir "en toda la zona de frontera, sea cual sea la forma de ingreso, el estricto cumplimiento del decreto originario de emergencia sanitaria y todas sus variaciones".

Además, ha explicado que, en el caso de los extranjeros que permanezcan en Uruguay más de una semana, tendrán que realizarse un segundo control. Mientras, si su período de estancia es menor a siete días, alcanzará con el examen presentado al ingresar al país.

"El decreto entra en vigencia inmediatamente tras la firma del presidente (Luis Lacalle Pou). La actitud del Gobierno es tener la guardia en alta, ajustar las perillas y las medidas donde vemos cosas a mejorar o exigir algo nuevo. Los resultados que estamos teniendo nos alientan a seguir trabajando", ha precisado García.

En este sentido, el ministro de Interior uruguayo, Jorge Larrañaga, ha advertido de que la Policía será "muy firme" en el cumplimiento de las disposiciones sanitarias. Ha aclarado que los extranjeros deberán llevar el historial de aceptación de ingreso en Uruguay y, en caso contrario, no podrán permanecer en el país.

"Si no somos firmes y no nos anticipamos, la corremos de atrás y es lo que no se quiere", ha resumido, según un comunicado emitido por la Presidencia de Uruguay.

Uruguay es de los países menos afectados por la pandemia del coronavirus, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, como Brasil, con quien comparte frontera, Chile, Perú, México, Ecuador o Colombia.

El Ministerio de Salud de Uruguay ha constatado este miércoles nueve nuevos casos de coronavirus, que han elevado el balance hasta los 974 positivos. De ellos, 29 han fallecido, 871 se han recuperado y 74 permanecen activos, uno de ellos en cuidados intensivos.