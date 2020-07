Cultura.- Batwoman ya tiene nueva protagonista

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Tras la salida de Ruby Rose, Batwoman ya tiene nueva protagonista. The CW ha fichado a Javicia Leslie, conocida por su trabajo en God Friended Me, para encabezar la segunda temporada.

Leslie dará vida a Ryan Wilder, personaje que sustituirá como protagonista a Kate Kane. "Estoy extremadamente orgullosa de ser la primera actriz negra en interpretar el icónico papel de Batwoman en la televisión y, como mujer bisexual, me siento honrada de unirme a esta innovadora serie que ha sido pionera para la comunidad LGBTQ+", dijo la actriz en un comunicado.

El anuncio de casting para Ryan Wilder ya ofreció una breve descripción de la nueva superheroína. "Ella es agradable, desordenada, un poco tonta e indómita. Tampoco se parece en nada a Kate Kane, la mujer que llevaba la capa antes que ella. Sin nadie en su vida que la mantuviera encaminada, Ryan pasó años como traficante de drogas, esquivando a la policía y enmascarando su dolor con malos hábitos. Una chica que robaría leche para un gato callejero también podría matarte con sus propias manos, Ryan es el tipo de luchadora más peligrosa: hábil e indisciplinada. Una lesbiana fuera del armario. Atlética. Cruda. Apasionada. Imperfecta. Y en gran medida no es la heroína estereotipada de Estados Unidos", rezaba la convocatoria de audición.

Además de God Friended Me, Leslie también ha trabajado en producciones como The Family Business, Always a Bridesmaid, MacGyver o Chef Julian.

"Vamos a inventar un personaje completamente nuevo que en su pasado se inspiró en Batwoman, por lo que asumirá el rol y tal vez no sea la persona adecuada en el momento para hacerlo, así que eso es lo que lo hace divertido", dijo la showrunner Caroline Dries sobre la decisión de eliminar a Kate Kane. Los fans podrán conocer a Ryan Wilder en enero de 2021, cuando la ficción regrese con su segunda entrega.