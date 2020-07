Cultura.- Netflix cancela Las escalofriantes aventuras de Sabrina: su 4ª y última temporada llegará a finales de año

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Las escalofriantes aventuras de Sabrina ha llegado a su fin. Netflix ha cancelado la serie protagonizada por Kiernan Shipka, que finalizará tras su cuarta temporada, que llegará al servicio de streaming antes de que finalice el año.

La plataforma de streaming y el showrunner Roberto Aguirre-Sacasa dieron la noticia a través de un comunicado. "Trabajar en Las escalofriantes aventuras de Sabrina ha sido un honor increíble desde el primer día. El elenco, comenzando con Kiernan como la bruja adolescente favorita de todos, ha sido una alegría absoluta. Estoy más que agradecido con el equipo, guionistas, editores, asistentes y todos por dar tanto amor a esta serie", dijo Aguirre-Sacasa.

"También estoy agradecido a nuestros socios de Netflix, Warner Bros., Berlanti Television y Archie Comics por permitirnos contar la historia que queríamos contar, de la manera que queríamos contarla. Estamos ansiosos por que veáis la Parte Cuatro", agregó.

"Todo se reduce a una última aventura escalofriante. Nuestro último capítulo llegará este año. Aquelarre para siempre", adelantó la cuenta oficial en Twitter de la serie, sin revelar la fecha de lanzamiento.

It all comes down to one last Chilling Adventure. Our final chapter is coming later this year. Coven forever. 🖤 pic.twitter.com/T0jkwAc1wJ

— Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) July 9, 2020