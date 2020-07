Cvirus.- La OMS hace un llamamiento a la unidad, ya que "no se puede vencer ésta pandemia como un mundo dividido"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha hecho este jueves un llamamiento a la unidad, ya que "no se puede vencer ésta pandemia como un mundo dividido" y, por tanto, la pandemia debe ser vista como una prueba de "solidaridad global y liderazgo global".

"Mis amigos, no se equivoquen. La mayor amenaza que enfrentamos ahora no es el virus en sí. Más bien, es la falta de liderazgo y solidaridad a nivel global y nacional. No podemos vencer esta pandemia como un mundo dividido. (…) El virus prospera en la división pero se frustra cuando nos unimos", ha afirmado.

A su juicio, "este es un momento para la autorreflexión, para mirar el mundo en que vivimos y para encontrar formas de fortalecer nuestra colaboración a medida que trabajamos juntos para salvar vidas y controlar esta pandemia", ya que, a continuado, "juntos, ahora tenemos una oportunidad única en la generación para demostrarnos mutuamente que podemos ser mayores que la suma de nuestras partes".

Tedros, que ha recordado que la pandemia no ha dejado ningún país intacto, y ha sido capaz de "humillar" a todos los países, ha recordado que "la enfermedad no conoce fronteras". "No le importan nuestras diferencias políticas y no tiene en cuenta las distinciones que establecemos entre salud y economía, vidas y medios de vida. La pandemia los ha afectado a todos", ha recordado.

Por otro lado, ha advertido de que la situación actual ha dejado en evidencia las desigualdades en los sistemas de salud y los cismas en las sociedades. "Ha expuesto las desigualdades existentes, ampliando y profundizando las grietas entre nosotros", ha insistido, advirtiendo que esta situación muestra que el "destino" del mundo "está entrelazado".

"El virus ha volcado los sistemas de salud en algunas de las naciones más ricas del mundo, mientras que algunos países que han logrado una respuesta exitosa han tenido medios modestos. Sabemos que cuando los países adoptan un enfoque integral basado en medidas fundamentales de salud pública – encontrar, aislar, probar y tratar casos, y rastrear y poner en cuarentena los contactos – el brote # COVID19 puede ser controlado", ha continuado.

"Como comunidad global", ha invitado a todos los Estados Miembros a aprender tanto de los esfuerzos positivos realizados para suprimir el virus como de los desafíos que han surgido. "Se ha dejado devastadoramente claro que la mejor defensa contra emergencias de salud es un sistema de salud sólido. Un sistema de salud fuerte es un sistema de salud resistente", ha señalado.

Es por eso que ha pedido a los gobiernos nacionales y los gobiernos locales que inviertan en la preparación y las funciones esenciales de salud pública, ya que "la cobertura universal de salud es esencial para nuestra seguridad de salud global colectiva".