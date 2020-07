Gobierno de Puebla solicitará a CNDH reabrir caso Chalchihuapan

A seis años del caso Chalchihuapan, el gobernador Miguel Barbosa Huerta declaró que hay una línea para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) retome la investigación y se haga justicia.

En rueda de prensa, el mandatario indicó que están vigentes las sanciones y los delitos cometidos por el entonces procurador de Justicia en el estado, Víctor Carrancá Bourget y Facundo Rosas Rosas, ex secretario de Seguridad Pública.

“Espero que la señora Elia Tamayo acompañe al gobierno en esta via para reabrir el caso, no se trata de hacer discursos y llegar acuerdos, se trata de ir a fondo y tyo he demostrado que soy un hombre honesto, firme y que no me echo para atrás”

Indicó que su gobierno se encargará de “desmontar un régimen que todos los poblanos permitieron por años”, de manera clara y con acciones sin dar marcha atrás.