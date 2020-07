Portaltic.-El consumo de 'podcast' en España crece un 25% en la primera mitad de 2020

MADRID, 9 (Portaltic/EP)

El consumo que hacen los españoles de 'podcast' se ha incrementado en un 25 por ciento durante el primer trimestre de este año, lo que convierte a España en el segundo país europeo donde más crece este formato, solo por detrás de Italia.

Son datos del estudio 'The State of the Podcast Universe', publicado por VoxNest, en el que se observa una tendencia de escucha creciente en Europa que contrasta con la caída en otros países como Estados Unidos, donde se reduce en un 20 por ciento.

A principios de año, precisamente el 20 por ciento de la población española escuchaba 'podcasts' con asiduidad, según datos de la plataforma especializada en 'podacst' Podimo.

No obstante, el inicio del confinamiento por coronavirus ha modificado los hábitos de escucha de los españoles, y ahora "todos los estudios apuntan que uno de cada cuatro españoles ya consumen 'podcasts"", ha asegurado el responsable de los mercados en español de Podimo, Javier Celaya.

"Sin duda, esta tendencia se va a mantener durante los meses de verano, en los que la gente tendrá más tiempo libre gracias a las vacaciones", ha sentenciado Celaya.