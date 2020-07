EEUU.- Trump preguntó si podía vender Puerto Rico tras el paso de un huracán en 2017

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preguntó si podría vender Puerto Rico tras el paso del huracán 'María' por la isla, en 2017, según ha revelado la ex exsecretaria de Seguridad Interior, Elaine Duke, y publica 'The New York Times'.

En una entrevista, Duke ha epxlicado que en uno de los momentos más difíciles de la emergencia Trump cuestionó si el gobierno federal podía dejar de tener la soberanía sobre Puerto Rico o "venderlo". "Las ideas iniciales del presidente eran más como las de un empresario", explicó Duke. "¿Podemos subcontratar la electricidad? ¿Podemos vender la isla? Ya sabes, ¿dejar de poseer ese activo?", afirmó Trump, según Duke.

Duke ha subrayado que estas ideas nunca fueron consideradas con seriedad, pero reflejan la mentalidad de Trump y contextualizan los ataques lanzados por el mandatario en Twitter contra políticos de la isla. Más tarde, en 2018, Trump comentó a un alto cargo de su gobierno si era posible cambiar Puerto Rico por Groenlandia.

Duke también ha puesto en evidencia la actitud del entonces jefe de Gabinete interino de la Casa Blanca Mick Mulvaney, quien ante el debate sobre la posible declaración de emergencia, advirtió a Duke que "no se trata de gente, sino de dinero".

En respuesta, la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez advertido a Trump que "usted puede intentar vender la oficina que ocupa, su integridad personal y su alma, señor presidente, ¡pero le aseguro que Puerto Rico no está a la venta!", informa el diario puertorriqueño 'El Nuevo Día'.

El candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a la comisaría residente en Washington, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, ha emplazado por su parte a la comisionada Jenniffer González, presidenta del Partido Republicano en Puerto Rico, a retirar su apoyo a Trump.

"Todo Puerto Rico ha visto con gran indignación la manera en que el actual presidente republicano se refiere a Puerto Rico y la comisionada parece que no tiene capacidad de indignarse ante tantos insultos", ha indicado Acevedo Vilá.