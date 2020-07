Fútbol.- Zidane: "Son nueve partidos seguidos ganando, no podemos pedir más"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se ha mostrado satisfecho con las nueve victorias consecutivas del equipo tras superar este lunes al Granada (1-2), ya que "no" se puede "pedir más", aunque ha lamentado haber perdido la posesión en una segunda mitad en la que terminaron sufriendo.

"Es un campo difícil, es un equipo que en la segunda parte nos hizo un poco de daño corriendo. Hicimos una muy buena primera parte, marcando dos goles, y ellos estuvieron mejor en la segunda", señaló a Movistar LaLiga tras el encuentro en el Nuevo Los Cármenes.

Sin embargo, el técnico francés lamentó el bajón que experimentó el equipo tras el descanso y que provocó el gol de Machís. "No sé si es una falta de concentración. No nos gusta encajar un gol así, porque es una pérdida de balón en el medio que no tiene sentido. Después había que seguir jugando y no lo hicimos, y al final sufrimos. Pero hay que felicitar a los jugadores porque fueron 90 minutos intensos en un campo complicado. Son nueve partidos seguidos ganando, no podemos pedir más", indicó.

"Había que volver a tener un poco más de posesión, no perder el balón fácil como lo hicimos en la segunda parte. Sabemos que somos buenos con la posesión, y cuando la perdemos podemos tener problemas", añadió. "Estoy contento. Son tres puntos, faltan dos partidos. Tenemos un partido ahora en casa contra un rival muy complicado y que sabe jugar. Si ganamos ese, diré que sí, pero ahora nada. Estamos muy contentos por la victoria de hoy, pero nada más", apuntó.

Por último, el preparador blanco habló del tanto de Mendy, el 22º jugador distinto que marca para el Real Madrid en esta temporada liguera. "El gol fue muy bonito. Salimos de nuestra portería y en tres o cuatro pases estábamos delante de la portería rival. Ferland no llega normalmente a esa posición, es un golazo y me alegro, y el segundo de Karim también", concluyó.